Свердловская область представит на выставке на ВДНХ «Сухой порт» и два кластера

Регион будет презентован на масштабной выставке «Россия» через несколько дней. Одной из главных тем станет развитие работы транспортных хабов.

В грядущую субботу, 25 ноября, Свердловская область проведет День региона в рамках выставки «Россия» на ВДНХ в Москве. Собравшимся представят ключевые проекты региона: «Сухой порт», студенческий кластер в Новокольцовском и медицинский кластер в Академическом.

Сообщается, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и представители Российских железных дорог, а также крупнейших логистических компаний расскажут о перспективах развития транспортных хабов в Екатеринбургской городской агломерации и возможностях перевозки по транспортному коридору «Север — Юг».

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Стенд региона на выставке выполнен в стиле «Демидовский лофт», он занимает 105 кв.м. В его оформлении использовали как стандартные стройматериалы, алюминий и пластик, так и необычные, например, пол стенда выполнен из 300 кг меди. Экспозиция рассказывает о главных промышленных предприятиях региона и знакомит с его ключевыми проектами, в числе которых солнечная электростанция в поселке Арти, поезда «Ласточка», небоскребы «Исеть» и «Высоцкий», Дворец водных видов спорта.

Напомним, минувшим летом студенты УрФУ создали петицию против переезда в общежития в Новокольцовском, где и будет расположен студенческий кампус. Учащиеся заявили, что их не устраивает и удаленность общежитий от центра города и учебных корпусов, и арендная плата за комнаты. Власти Екатеринбурга пообещали протянуть наземное метро до Новокольцовского.