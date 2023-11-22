Компанию Дацюка оштрафовали за работы у Царского моста

Раскопки на берегу Исети, которые ранее возмутили активистов и не устроили Росприроднадзор и управление госохраны памятников, привели к штрафу в 200 тыс. руб.

Компанию «Радиус Девелопмент», принадлежащую хоккеисту Павлу Дацюку и бизнесмену Александру Трунтаеву, оштрафовали за раскопки возле Царского моста в Екатеринбурге. Ранее, напомним, сообщалось, что на этом месте появится гостиница. Застройщик выплатит 200 тыс. руб. за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия, решение вынес Ленинский районный суд города. URA.RU пишет, что пока решение в силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, в середине октября стало известно, что ООО «Радиус Девелопмент» обвинили в самовольном захвате берега Исети в Екатеринбурге. Для возведения гостиницы на набережной у Царского моста были вырублены деревья.

ООО «Радиус Девелопмент» допустило самовольный захват акватории реки Исеть, тем самым изменив береговую линию и русло водного объекта, — говорилось в заключении Росприроднадзора.

Также было указано, что в материалах, предоставленных Управлению, «не содержатся сведения о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, обороне страны и безопасности государства и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Исходя из этого, Росприроднадзор может только заявить о самовольном захвате земли в зоне охраняемого природного ландшафта, писал JustMedia.ru.

Ранее на компанию Дацюка составили протокол из-за строительных работ и обвинили в незаконной вырубке деревьев у Царского моста. В начале октября «Радиус-Девелопменту» пришлось остановить строительные работы на набережной, предложение об этом компания получила от управления госохраны памятников за нарушение законов о культурном наследии. Выяснилось, что строители вырыли старинные бревна и утилизировали их. Находки могут относиться к объекту культурного наследия.

Напомним, что компания «Радиус Девелопмент» приобрела участок площадью 0,2 гектара в районе улиц Розы Люксембург и Декабристов на аукционе весной 2021 г. Цена лота составила 22,37 млн руб.

Читайте также: Спасти останки здания и 150-летние тополя. Активисты выступили против работ у Исети