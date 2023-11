Екатеринбургское граффити Покраса Лампаса вошло в топ самых интересных арт-объектов страны

Эксперты сервиса путешествий tutu назвали арт-объекты, ради которых стоит посетить российские города. Объект Лампаса — в числе самых продвинутых. Вместе с московской «Большой глиной».

В ТОП-10 арт-объектов страны (составлена для «Известий») эксперты сервиса путешествий tutu включили работы современных художников — скульптуры, граффити и мозаики.

Екатеринбург представлен граффити Покраса Лампаса All your walls are belong to us (в пер. с англ.: все ваши стены принадлежат нам). Работа была создана в 2013 г. в рамках фестиваля «Стенограффия». Она размещена в арке дома на ул. Толмачева.

Композиция содержит более тысячи тегов представителей стрит-арта. Она выполнена в фирменном стиле Лампаса, сочетающем каллиграфию и граффити.

Этот арт-объект является примером того, как уличное искусство работает на благо города. Раньше здесь была дурно пахнущая, страшная, темная арка, через которую не хотелось ходить. Но в один момент, благодаря стрит-арту, эта арка стала самым популярным местом для селфи в Екатеринбурге, — отмечено в описании работы на сайте, созданном к 300-летию Екатеринбурга.

В ТОП-10 арт-объектов страны также вошли: «Большая глина № 4» (Москва), «Бобур» (Никола-Ленивец), «Внутренний ребенок» (Краснодар), памятник Уастырджи в Алагирском ущелье (Северная Осетия), мозаики в подземных переходах Ростова-на-Дону, скульптуры из природных материалов арт-парка «Острова Ершовы» (Челябинская область), единорог в парке «Лебединый рай» (Выкса), арт-объекты экопарка «Каялов бор» (Россошь) и деревянное «Пастбище» (Костромская область).

Напомним, что в 2019 г. в Екатеринбурге разгорелся скандал из-за работы Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки. Хотя изображение (супрематический крест с цитатой из манифеста Казимира Малевича) было согласовано с городскими властями.

