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Предприниматель из Екатеринбурга откроет салоны для животных в Бахрейне

Дарья Гоц
Дарья Гоц. Иллюстрация: личная страница в ВК

Основательница сети GROOM Дарья Гоц планирует вывести бренд на рынки 40 стран и увеличить общее число салонов до четырех тысяч. В настоящий момент GROOM присутствует только в России и Казахстане.

#ФРАНШИЗА#НОВОСТИ

GROOM — крупнейшая в России и Европе груминг-сеть (70 салонов). Ее основательница Дарья Гоц собирается к 2033 г. серьезно масштабировать бизнес.

Мы расширяемся на международный уровень. Уже скоро GROOM откроется в Бахрейне, мы также ведем переговоры с будущими франчайзи в Китае и Турции. К 2033 г. мы планируем работать в 40 странах, а число наших салонов должно достичь 4 тысяч, — говорит Дарья Гоц (цитата по 66.RU).

Сейчас по франшизе GROOM работают 109 салонов в России и Казахстане.

Напомним, что в ноябре GROOM открыла опытное производство косметики для животных на площадке технопарка «Университетский».

К этому компанию побудил уход из России иностранных поставщиков косметических средств для домашних животных и резкий рост спроса на эту продукцию. GROOM хочет создать зооцентр с производством, ветеринарной клиникой и гостиницей для животных. Проект оценивается в 260 млн руб. Сейчас компания ищет инвесторов.

Ранее DK.RU рассказал, как работает рынок частных инвестиций, кто может на них претендовать и как самому стать таким инвестором.

Автор: Виктория Говорковская
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