Стоимость обуви и одежды для россиян подскочила на 50%

По сравнению с показателями последнего докризисного года россиянам приходится платить вполовину больше за предметы первой необходимости, обувь и одежду.

Аналитики зафиксировали падение продаж обуви по сравнению с 2021 и 2022 гг., но в то же время россияне чаще покупали одежду. Средняя цена на обувь в России в октябре этого года выросла на 25% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а на одежду за тот же период — на 21%, пишут Известия. Между тем, если сравнить цены с показателями последнего докризисного 2021 г., рост цен оказался еще более существенным. Средняя стоимость обуви подскочила на 51%, а одежды — на 41%.

При этом покупательское поведение в октябре этого года не было стабильным. В первые две недели ноября этого года, включая распродажу 11.11, россияне покупали одежду и обувь. Но количество таких приобретений упало на 13% в годовом выражении.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране до конца года составит 7-7,5%. Среди причин инфляции — высокая потребительская активность и перенос в цены дополнительных издержек производителей и поставщиков. В следующем году с учетом проводимой денежно-кредитной политики показатель инфляции снизится до 4-4,5%.