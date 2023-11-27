Стоимость обуви и одежды для россиян подскочила на 50%
По сравнению с показателями последнего докризисного года россиянам приходится платить вполовину больше за предметы первой необходимости, обувь и одежду.
Аналитики зафиксировали падение продаж обуви по сравнению с 2021 и 2022 гг., но в то же время россияне чаще покупали одежду. Средняя цена на обувь в России в октябре этого года выросла на 25% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, а на одежду за тот же период — на 21%, пишут Известия. Между тем, если сравнить цены с показателями последнего докризисного 2021 г., рост цен оказался еще более существенным. Средняя стоимость обуви подскочила на 51%, а одежды — на 41%.
При этом покупательское поведение в октябре этого года не было стабильным. В первые две недели ноября этого года, включая распродажу 11.11, россияне покупали одежду и обувь. Но количество таких приобретений упало на 13% в годовом выражении.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция в стране до конца года составит 7-7,5%. Среди причин инфляции — высокая потребительская активность и перенос в цены дополнительных издержек производителей и поставщиков. В следующем году с учетом проводимой денежно-кредитной политики показатель инфляции снизится до 4-4,5%.
В октябре DK.RU рассказывал о том, что расходы российских семей выросли впервые после введения санкций, говорит исследование FinExpertiza. Рост трат зафиксирован со второго квартала 2023 г., изменение сберегательной модели поведения произошло впервые с 2022 г., отмечают авторы исследования. Наибольший рост расходов семей зафиксирован в Белгородской (+67,5%, до 37,7 тыс. руб.) и Магаданской (+55,8%, до 63 тыс. руб.) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (+32,4%, до 50 тыс. руб.). Сильнее всего сократили потребление в Санкт-Петербурге: на 35,5%, до 30,6 тыс. руб. на человека в месяц. Авторы исследования отмечают, что в структуре потребления до 37% снизилась доля трат на питание, но при этом с 28 до 33% выросли расходы на услуги и непродовольственные товары.