В состав совета директоров «Исети» вошли представители Ростеха и Росимущества

В голосовании приняли участие более 1 млн акционеров завода, против предложенных кандидатур выступили не более 5000 человек.

Собрание акционером Уральского завода электрических соединителей «Исеть» утвердило новый состав совета директоров предприятия. В него вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга РФ, пишет «РБК Екатеринбурга». Состав совета директоров теперь выглядит так:

руководитель концерна «Радиоэлектронные технологии» (Ростех) Александр Черковский;

представитель «РТ-Проектные технологии» (Ростех) Павел Горшков;

директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрий Плясунов;

начальник отдела развития ЭКБ того же департамента Минпромторга Александр Гапонов;

начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Илья Карпов;

представитель Росимущества Никита Кожемякин;

представитель Росимущества Анна Дрокова.

В материалах заседания сказано, что «против» предложенных кандидатур выступили 5000 акционеров, всего в голосовании принимали участие более 1 млн человек. О том, что в органы управления завода «Исеть» не войдут лица, имеющие отношение к экс-владельцу предприятия Малику Гайсину, сообщалось, напомним, в конце октября.

Напомним, в конце июля 2023 г. Генпрокуратура предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».

Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По версии надзорного ведомства, с 1995 по 1999 гг. Гайсин, будучи депутатом Госдумы, занимался предпринимательством в нарушение антикоррупционных запретов. Он скупал акции фармкомпании «Уралбиофарм» и в итоге стал монопольным владельцем.

В Генпрокуратуре считают, что для сокрытия этого факта Гайсин передал ценные бумаги компании аффилированному с ним банку «Вятич» и учредил фирмы «Вагран» и «Актай-М» в качестве номинальных держателей акций.

Кроме того, Малик Гайсин находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. По версии следователей, бизнесмен, будучи главой завода «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил предприятиям ущерб в 333 млн руб.

Ранее DK.RU писал, что Свердловский Арбитраж арестовал счета и имущество Малика Гайсина в рамках банкротства 8 июня 2023 г.