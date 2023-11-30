Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 29.11
88,61
97,06
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Проект мусороперерабатывающего завода в Екатеринбурге проверят экологи

Проект мусороперерабатывающего завода в Екатеринбурге проверят экологи
Иллюстрация: ru.freepik.com

Инвестор собирается строить предприятие на Широкой речке, рядом со школой, детским садом и жильем. Жители района выступили против, их поддержали городские депутаты.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

27 ноября в Екатеринбурге прошли общественные слушания, посвященные строительству мусороперерабатывающего завода на Широкой речке (ул. Савкова, 45). На них горожане высказались против проекта, поскольку инвестор (ООО «Ведущая Утилизирующая Компания») планирует разместить предприятие в 200 метрах от школы, детского сада и домов. Это не соответствует нормам законодательства.

Жителей района поддержали депутаты Владимир Крицкий и Алексей Вихарев.

Вы нарушаете и нормы экологического законодательства, и нормы градостроительного законодательства. Я считаю, что идет самое махровое попирание прав граждан и законов России», — заявил Владимир Крицкий.

С 30 ноября по 11 декабря 2023 г. представители свердловского отделения Российского экологического общества проведут общественную экологическую экспертизу проекта.  

Учитывая полномочия РЭО, комитет по экологии был вынужден согласовать проведение экспертизы. Уточним, что экспертиза — это самый действенный закрепленный законом инструмент по борьбе с произволом в сфере экологии, — говорится в заявлении РЭО. (цитата по JustMedia.ru).

Напомним, что уже несколько месяцев в Свердловской области обсуждается создание крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов в Сысертском горокруге. Жители локации резко против, правительство говорит, что все не так страшно.

В ноябре горожане опубликовали обращение к президенту.

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Стоимость проезда узнаете в пути. «Яндекс такси» начал указывать примерные ценыСтоимость проезда узнаете в пути. «Яндекс такси» начал указывать примерные цены
  • Россиянам стали доступны переводы через СБП в пять странРоссиянам стали доступны переводы через СБП в пять стран
  • «Пока все спали, китайцы и американцы начали менять мир»«Пока все спали, китайцы и американцы начали менять мир»
  • «Средний доход точки сети «Пив&Ко» — 33% годовых, есть и пить люди никогда не прекращают»«Средний доход точки сети «Пив&Ко» — 33% годовых, есть и пить люди никогда не прекращают»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.