Проект мусороперерабатывающего завода в Екатеринбурге проверят экологи

Инвестор собирается строить предприятие на Широкой речке, рядом со школой, детским садом и жильем. Жители района выступили против, их поддержали городские депутаты.

27 ноября в Екатеринбурге прошли общественные слушания, посвященные строительству мусороперерабатывающего завода на Широкой речке (ул. Савкова, 45). На них горожане высказались против проекта, поскольку инвестор (ООО «Ведущая Утилизирующая Компания») планирует разместить предприятие в 200 метрах от школы, детского сада и домов. Это не соответствует нормам законодательства.

Жителей района поддержали депутаты Владимир Крицкий и Алексей Вихарев.

Вы нарушаете и нормы экологического законодательства, и нормы градостроительного законодательства. Я считаю, что идет самое махровое попирание прав граждан и законов России», — заявил Владимир Крицкий.

С 30 ноября по 11 декабря 2023 г. представители свердловского отделения Российского экологического общества проведут общественную экологическую экспертизу проекта.

Учитывая полномочия РЭО, комитет по экологии был вынужден согласовать проведение экспертизы. Уточним, что экспертиза — это самый действенный закрепленный законом инструмент по борьбе с произволом в сфере экологии, — говорится в заявлении РЭО. (цитата по JustMedia.ru).

Напомним, что уже несколько месяцев в Свердловской области обсуждается создание крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов в Сысертском горокруге. Жители локации резко против, правительство говорит, что все не так страшно.

В ноябре горожане опубликовали обращение к президенту.