Свердловский облсуд вынес решение не в пользу «Уральских авиалиний»

Компанию обвинили в навязывании платных услуг. Например, при покупке билета категории «Промо» клиенты автоматически получали услугу «Врач онлайн».

Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» исключить дополнительные платные услуги из стоимость билета определенного тарифа. Исковое заявление в Октябрьский районный суд было подано управлением Роспотребнадзора по Астраханской области, пишет «Уралинформбюро».

Перевозчика обвинили в навязывании платных услуг, сославшись на письмо из Банка России. В тарифе «Промо» «Уральских авиалиний» не было информации о дополнительных опциях, они подключались автоматически. Например, пассажир без ведома получал услугу «Врач онлайн», при этом договор страхования клиент не получал даже для ознакомления.

Ранее иск об отключении такой опции в тарифе был отклонен Октябрьским районным судом, но Свердловский облсуд посчитал требования Роспотребнадзора законными и отменил решение первой инстанции.

Напомним, в конце ноября стало известно, что пассажирам «Уральских авиалиний» выплатили 15,8 млн руб. Эту «компенсацию за испуг» получили люди, летевшие 12 сентября 2023 г. из Сочи в Омск на самолете Airbus 320. Борт совершил экстренную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области.