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Свердловский облсуд вынес решение не в пользу «Уральских авиалиний»

Свердловский облсуд вынес решение не в пользу «Уральских авиалиний»
Иллюстрация: соцсети авиакомпании «Уральские авиалинии»

Компанию обвинили в навязывании платных услуг. Например, при покупке билета категории «Промо» клиенты автоматически получали услугу «Врач онлайн».

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#НОВОСТИ

Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» исключить дополнительные платные услуги из стоимость билета определенного тарифа. Исковое заявление в Октябрьский районный суд было подано управлением Роспотребнадзора по Астраханской области, пишет «Уралинформбюро».

Перевозчика обвинили в навязывании платных услуг, сославшись на письмо из Банка России. В тарифе «Промо» «Уральских авиалиний» не было информации о дополнительных опциях, они подключались автоматически. Например, пассажир без ведома получал услугу «Врач онлайн», при этом договор страхования клиент не получал даже для ознакомления.

Ранее иск об отключении такой опции в тарифе был отклонен Октябрьским районным судом, но Свердловский облсуд посчитал требования Роспотребнадзора законными и отменил решение первой инстанции.

Напомним, в конце ноября стало известно, что пассажирам «Уральских авиалиний» выплатили 15,8 млн руб. Эту «компенсацию за испуг» получили люди, летевшие 12 сентября 2023 г. из Сочи в Омск на самолете Airbus 320. Борт совершил экстренную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области.

За выплатой обратились 158 пассажиров приземлившегося в поле самолета «Уральских авиалиний», каждый заявитель получил по 100 тыс. руб. 

Также на DK.RU: «Уральские авиалинии» не успели оформить лизинговые Airbus в собственность РФ

 

Автор: Александра Клименко
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