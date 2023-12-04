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Малика Гайсина сместят с поста гендиректора завода «Исеть»

Малика Гайсина сместят с поста гендиректора завода «Исеть»
Иллюстрация: uzesiset.ru

Предприятие перешло под контроль государства. На прошлой неделе сменился совет директоров завода — туда вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга.

#СУДЫ#ГАЙСИН#НОВОСТИ

На заводе электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском назначат нового директора. С нынешним руководителем Маликом Гайсиным планируют расторгнуть трудовой договор. Вопрос внесен в повестку ближайшего заседания совета директоров, сообщает Justmedia.ru. Заседание совета директоров должно было состояться 1 декабря, однако его перенесли на неопределенный срок.

Как ранее писал DK.RU, Малик Гайсин находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере с марта этого года. По версии следователей, бизнесмен, будучи главой завода «Исеть», выдал займы подконтрольным ему компаниям и тем самым причинил предприятиям ущерб в 333 млн руб. По иску Генпрокуратуры принадлежавший ему завод «Исеть» был изъят в доход РФ.

На прошлой неделе по решению Арбитражного суда Свердловской области состоялось внеочередное собрание акционеров, на котором избрали новый совет директоров. В его состав вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга.

В материалах заседания было сказано, что «против» предложенных кандидатур выступили 5000 акционеров, всего в голосовании принимали участие более 1 млн человек. О том, что в органы управления завода «Исеть» не войдут лица, имеющие отношение к экс-владельцу предприятия Малику Гайсину, сообщалось в конце октября.

Добавим, что в конце июля 2023 г. Генпрокуратура также предъявила иск к Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в пользу государства акций ОАО «Уралбиофарм», банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».

Указанные активы стоимостью свыше 3 млрд рублей явились результатом коррупционного поведения Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния, — считают в Генпрокуратуре.

Автор: Елизавета Порошина
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