«Наш ЦБ самый непредсказуемый в мире»: ВТБ выступил против Центробанка

Решения Банка России являются более непредсказуемыми, чем регуляторов других стран. Речь идет о расхождении прогнозов аналитиков на том или ином заседании по сравнению с фактическими решениями.

Решения Банка России являются более непредсказуемыми, чем регуляторов других стран, из-за волатильной макроэкономической среды, заявил председатель ВТБ Дмитрий Пьянов. Эксперт выступил с рядом предложений, которые помогут сделать монетарную политику ЦБ более понятной:

Видя на примере 2023 г., как часто и насколько существенно Банк России пересматривает свои прогнозы внутри года, мы стали считать практику публикации прогнозного диапазона ключевой ставки даже вредной: этот инструмент превратился в ложного друга аналитика. Нравится это кому-то или нет, но объективно ЦБ является одним из самых непредсказуемых центральных банков мира в части денежно-кредитной политики: об этом говорило исследование МВФ 2018 г., охватывающее период 2010-2018 гг. Речь идет о расхождении прогнозов аналитиков по решению на том или ином заседании по сравнению с фактическими решениями регуляторов.

По мнению Пьянкова, решением этой проблемы может стать удлинение сроков достижения цели по инфляции в 4%. Кроме того, он отмечает необходимость опираться не только на факторы спроса, но и предложения при принятии решений по ключевой ставке:

Текущий план по достижению целевой инфляции маловероятно возможно осуществить, так как он достижим лишь при замедлении инфляции во втором, третьем и четвертом кварталах 2024 г. до порядка 2%. Для его достижения, несомненно, регулятор должен обладать тайным знанием того, какие силы способны усилить его атаку на инфляцию. Так что либо будет очередной пересмотр прогнозов, либо, возвращаясь к сравнению подавления инфляции с битвой при Ватерлоо, у Веллингтона есть в союзниках пруссаки, готовые гнать Наполеона до Парижа.

Банк России 27 октября повысил ключевую ставку сразу до 15% годовых. Текущее инфляционное давление в России значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях.

В конце ноября глава ВТБ Андрей Костин выразил надежду, что ЦБ достигнет плановых показателей по инфляции в 2024 г. и смягчит денежно-кредитную политику. Но президент сказал ему, что торопиться в этом вопросе не стоит, рассказал DK.RU.