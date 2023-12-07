Электрогазосварщики и водители большегрузов: кого чаще всего искали работодатели на Урале?

Самым дефицитным специалистам в промышленности и логистике в 2023 г. предлагали зарплату выше 100 тыс. руб. на руки. Но до доходов айтишников им по прежнему далеко.

Количество вакансий в Свердловской области в 2023 г. росло существенно быстрее, чем количество резюме. По данным сервиса SuperJob, число вакансий в регионе увеличилось на 54%, количество резюме — только на 8%. Конкурс на вакансию за год снизился почти на 30%.

Самый высокий спрос на персонал фиксировали в таких отраслях как:

промышленное производство (+76% вакансий за год),

транспорт, логистика, ВЭД (+71%),

строительство, проектирование, недвижимость (+53%),

ритейл (+27%),

информационные технологии (+14%).

Несмотря на то, что спрос на квалифицированных рабочих на заводах растет быстрее, чем на спрос айтишников, зарплаты производственников пока существенно ниже. Так, например, в текущем году предприятия предлагали электрогазосварщикам среднюю зарплату в 120 тыс. руб. на руки, токарям — в 90 тыс. руб., фрезеровщикам — 80 тыс. руб. В сфере IT компании активнее всего искали программистов Java, которым были готовы платить в среднем 250 тыс. руб. на руки, DevOps-инженерам — 230 тыс. руб. на руки, бизнес-аналитикам — 170 тыс. руб. на руки.

Для сравнения, в сфере транспорта и логистики самыми дефицитными специалистами были водители большегрузов — в среднем им предлагали зарплату в 105 тыс. руб. на руки, что на 20% выше, чем в прошлом году.

В декабре, по данным сервиса SuperJob, самую высооплачиваемую работу предлагают:

врачу стоматологу-ортопеду (от 200 тыс. руб. в мес),

руководителю обособленного подразделения компании в регионе (от 150 тыс. руб. в мес.),

водителю категории Е в сети розничных магазинов (138-200 тыс. руб. в мес.)

Среди квалифицированных рабочих на зарплату свыше 100 тыс. руб. могут рассчитывать:

механик бурового оборудования (от 140 тыс. руб.),

машинист бурильно-крановой самоходной машины (100-160 тыс. руб.),

машинист экскаватора-погрузчика (100-140 тыс. руб.),

электрогазосварщик (от 100 тыс. руб.),

инспектор технического контроля в инженерном бюро (от 100 тыс. руб.).

О том, что спрос на персонал на Среднем Урале за год вырос в полтора раза, говорили и аналитики hh.ru. Как уже писал DK.RU, по их данным работодатели стали значительно чаще искать: специалистов по управлению персоналом (+133%), страхованию (+111%), сотрудников гостиниц и ресторанов (+77%), административный персонал (+69%) и работников для сферы автомобильного бизнеса (+68%).

Ранее о проблеме дефицита кадров на промпредприятиях DK.RU рассказывал министр промышленности и науки области Сергей Пересторонин. Он отмечал, что многим заводам приходится работать в три смены или переводить сотрудников с 8 часового на 12 часовой рабочий день.

Также DK.RU писал, что в России вырос дефицит водителей большегрузов — во многих транспортных компаниях средний возраст сотрудников уже достиг 50–55 лет, а молодые люди не спешат связывать свою жизнь с профессией водителя.