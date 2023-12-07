Туринский целлюлозно-бумажный завод снова пытаются обанкротить

Очередной иск появился в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области вчера. Компания «Берег» требует выплатить задолженность в размере 3,3 млн руб.

Один из двух работающих в Свердловской области целлюлозно-бумажных заводов Туринский ЦБЗ погряз в судебных разбирательствах. С начала года в отношении предприятия было подано более 40 исков о погашении задолженности на сумму от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

В частности, в Арбитражный суд поступило пять исков о банкротстве предприятия. Один из них был направлен межрайонной инспекцией ФНС №13 по Свердловской области. Рассмотрение четырех дел уже завершено — в связи с погашением задолженности.

Пятый с начала год иск о банкротстве поступил в суд вчера. Компания ООО «Берег», которая занимается оптовой торговлей, требует вернуть долг в размере 3,3 млн руб. Документы по делу пока не опубликованы.

Напомним, Туринский ЦБЗ производит целлюлозу, бумагу для гофрирования и офсетную бумагу, в том числе — форматов А4 и А3. О возобновлении производства последней предприятие заявило весной прошлого года — после введения санкций и резкого роста цен на офисную бумагу в России.

В конце 2022 г. замгубернатора Дмитрий Ионин заявил, что ежедневно на предприятии стали производить по 7 тыс. пачек офисной бумаги, и это хороший пример «инвестиций в импортовытеснение».