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В метро Екатеринбурга начали менять турникеты

В метро Екатеринбурга начали менять турникеты
Иллюстрация: 66.RU

Новое оборудование должно обеспечить куда большую скорость потока людей при входе на станции. Заменить турникеты на всех станциях планируется к следующей осени.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В екатеринбургском метро устанавливают новые турникеты. Заменять их на современные начали со станции «Площадь 1905 года», там 13 декабря утром уже стояли высокотехнологичные распашные турникеты с дисплеем и интеллектуальной сигнализацией.

Старым турникетам уже около 50 лет, они стоят в метро с 70-х гг. Руководство метрополитена уже заявляло, что они во многом становились причиной очередей на станциях, так как считывали карты довольно долго. Теперь вход и выход из метро должны стать быстрее.

Новые турникеты считывают банковские, транспортные и социальные карты, а также жетоны. Последние, впрочем, скоро пропадут, вместо них пассажирам будут выдавать чеки с QR-кодами. Ранее сообщалось также, что жетоны в метро может заменить биометрия.

Заменить турникеты на всех станциях планируется к осени 2024 г. В дни замены оборудования на станциях будут работать сотрудники метро с ручными валидаторами, так что станции будут доступны для пассажиров.

Ранее на DK.RU: 

Наземное метро нужно всей Екатеринбургской агломерации. Цена вопроса — 1/2 бюджета области

Транспортные перемены. Кому трамвай, кому автобус, кому Lada Vesta вместо Toyota Camry

 

Автор: Александра Клименко
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