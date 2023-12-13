Юридическая фирма INTELLECT получила девять наград рейтинга «Право-300»

В 2023 г. за лидерство в отрасли боролись более 600 компаний со всей России. Фирма INTELLECT получила четыре «золота» и четыре «серебра» в ключевых практиках и заняла 13 место по количеству юристов.

Рейтинг «Право-300» — самое масштабное и авторитетное исследование юридического рынка России. В 2023 г. к участию в нем заявились более 600 компаний. В общей сложности они представили 20 098 проектов.

Фото: Право.ру

Фото: Право.ру

Юридическая фирма INTELLECT участвует в рейтинге «Право-300» в течение 14 лет (с момента его создания). В 2023 г. она в очередной раз подтвердила статус одной из лучших правовых компаний страны, получив признание в девяти практиках.

Рэнкинги «Право-300» 2023 г., в которые включен INTELLECT:

Банкротство (включая споры) — региональный рейтинг.

Практика «Банкротство» INTELLECT второй год подряд отмечена в первой группе регионального рейтинга — в списке лучших из лучших.

Защита персональных данных — федеральный рейтинг.

Практика «Защита персональных данных» появилась в рейтинге впервые. Заявка INTELLECT сразу завоевала «серебро»: фирма попала во вторую группу федерального рейтинга. Это означает, что INTELLECT входит в двадцатку юридических компаний России с самой сильной экспертизой в этой сфере.

Интеллектуальная собственность (включая споры) — региональный рейтинг.

В этом рэнкинге INTELLECT взял «золото» (I группу) в 13-й раз.

Корпоративное право / Слияния и поглощения — региональный рейтинг («серебро»).

Семейное и наследственное право — региональный рейтинг.

INTELLECT получил «золото» в рэнкинге «Семейное и наследственное право» в третий раз.

ТМТ (телекоммуникации, медиа и технологии) — федеральный рейтинг.

Практика фирмы в седьмой раз попала в федеральный список лидеров отрасли.

Трудовое и миграционное право (включая споры) — региональный рейтинг.

INTELLECT признан лучшим в номинации «Трудовое право» второй год подряд.

Уголовное право (экономические и должностные преступления) — региональный рейтинг («серебро»).

Цифровая экономика — федеральный рейтинг.

Рэнкинг «Цифровая экономика» формируется с 2019 года, и все пять лет подряд INTELLECT попадает во вторую федеральную группу — в число лидеров отрасли в России.

Фото: Право.ру

Фото: Право.ру

Фото: Право.ру

Фото: Право.ру

В финансово-статистическом рэнкинге INTELLECT включен в федеральную часть «Право-300». Фирма занимает 13 место в стране по количеству юристов, 30 место по выручке на юриста и 45 место по выручке.

Евгений Шестаков, управляющий партнер юридической фирмы INTELLECT:

— Мы участвуем в рейтинге «Право-300» с момента его появления. С каждым годом к нему растет доверие со стороны участников рынка, поэтому конкуренция обостряется. Раньше после церемонии нам не хватало рук, чтобы удержать дипломы за первые места. Сейчас мы стабильно получаем «золото» как минимум в четырех номинациях, а также серебряные и бронзовые медали. Но нам стало тяжелее удерживать первенство среди региональных юрфирм. Это говорит о том, что уровень участников рынка юридических услуг растет, что не может нас не радовать.

INTELLECT — это стабильная юридическая компания, занимающая тринадцатое место в рейтинге «Право-300» по числу юристов в России. По выручке мы 45-е, что для немосковской фирмы хороший показатель.

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