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Судьба Danone: Минфин России готовит «временное управление» для завода Global Spirits

Судьба Danone: Минфин России готовит «временное управление» для завода Global Spirits
Иллюстрация: РИА Новости

Минфин готовит проект изменений, предусматривающий передачу во временное управление Росимущества российских активов международного алкогольного холдинга Global Spirits за «украинский след».

#НОВОСТИ

Ведомости узнали, что судьбу российских активов европейского молочного завода Danone вскоре повторит алкогольный холдинг Global Spirits (производитель водки «Хортица»). В отношении основателя и владельца компании Евгения Черняка уже возбудили уголовное дело из-за того, что он не поддержал специальную военную операцию на Украине. За вероятное финансирование ВСУ его внесли в перечень террористов и экстремистов. Cтоимость российских активов Global Spirits составляет не менее 15 млрд руб. 

Открытых документов по вопросу о передаче активов правительство не выпускало, пишет газета. Однако, по словам одного из источников издания, Минфин готовит «проект изменений», предусматривающий передачу во временное управление Росимущества российских активов международного алкогольного холдинга. Собеседник газеты в Минфине уточнил, что «вопрос находится в проработке».

По данным газеты, во временное управление Росимущества могут попасть девять юридических лиц, предположительно входящих в холдинг Global Spirits. Среди них дистрибьютор «Стандарт качества» (ранее назывался ТД «Мегаполис»), группа «Традиции успеха» (заводы «Русский Север» и «Родник и К», выпускающие водку «Хорта»), Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и другие. 

Евгений Черняк в 2021 г. занял 19-е место в списке 100 богатейших украинцев по версии украинского Forbes, его состояние оценивалось в $470 млн. Он основатель холдинга Global Spirits, который производит в том числе водку «Хортица». Российские заводы, разливающие «Хортицу» и другие напитки из портфеля Global Spirits, а также их дистрибьютор ТД «Мегаполис», сменили владельца в апреле 2022 г.

Российские предприятия Global Spirits существенно сократили производство водки, сказал директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Это может говорить о том, что в дальнейшем собственник может и вовсе закрыть эти заводы, а тысячи сотрудников потеряют работу, предупредил он. Введение временного управления лишит иностранного собственника возможности распоряжаться активами в России и получать прибыль от деятельности в стране. В дальнейшем компании могут национализировать, чтобы продать инвестору, готовому развивать заводы, предположил Дробиз.

С целью избежать национализации сразу две иностранные компании пошли на сделки с правительством РФ. LG готова пойти на любые сделки, чтобы избежать передачи активов в управление государству, как это ранее произошло с Danone и «Балтикой». Правительство дало LG несколько месяцев на спасение завода. А PepsiCo продает свой молочный завод структурам экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева.

Автор: Андрей Широков
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