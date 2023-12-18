Скончался председатель совета директоров завода «Динур» Ефим Гришпун
Он проработал на предприятии около 70 лет, из них более 35 лет был его бессменным руководителем. Первые лица области выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам.
Почетный гражданин Свердловской области и города Первоуральска, председатель совета директоров ОАО «Динур» Ефим Гришпун скончался в выходные в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте предприятия:
Первоуральский динасовый завод стал его первым и единственным местом работы. В 1986 году Ефима Моисеевича назначили директором завода, и с той поры он был его бессменным руководителем. Приложил все свои усилия, чтобы завод не только сохранился, но и успешно развивался. Он был Патриотом завода, города Первоуральска, Свердловской области, России. Земляки выбирали его депутатом Областного Совета народных депутатов и Законодательного Собрания Свердловской области.
Прощание состоится 19 декабря во Дворце культуры Первоуральского динасового завода.
Соболезнования семье, друзьям и коллегам Ефима Гришпуна выразил губернатор Евгений Куйвашев:
Судьба Ефима Моисеевича была тесно связана с Первоуральским динасовым заводом, куда он пришел 70 лет назад и преодолел большой и сложный путь от разнорабочего до генерального директора. Он буквально жил и дышал интересами завода и своих земляков, делал все, чтобы сберечь трудовой коллектив и лучшие производственные традиции, создать заводчанам комфортные условия для работы и творчества, для получения образования и роста профессиональных компетенций.
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