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Скончался председатель совета директоров завода «Динур» Ефим Гришпун

Скончался председатель совета директоров завода «Динур» Ефим Гришпун
Иллюстрация: Пресс-служба завода «Динур»

Он проработал на предприятии около 70 лет, из них более 35 лет был его бессменным руководителем. Первые лица области выразили соболезнования семье, друзьям и коллегам.

#УТРАТА#НОВОСТИ

Почетный гражданин Свердловской области и города Первоуральска, председатель совета директоров ОАО «Динур» Ефим Гришпун скончался в выходные в возрасте 88 лет. Об этом сообщается на сайте предприятия:

Первоуральский динасовый завод стал его первым и единственным местом работы. В 1986 году Ефима Моисеевича назначили директором завода, и с той поры он был его бессменным руководителем. Приложил все свои усилия, чтобы завод не только сохранился, но и успешно развивался. Он был Патриотом завода, города Первоуральска, Свердловской области, России. Земляки выбирали его депутатом Областного Совета народных депутатов и Законодательного Собрания Свердловской области.

Прощание состоится 19 декабря во Дворце культуры Первоуральского динасового завода.

Соболезнования семье, друзьям и коллегам Ефима Гришпуна выразил губернатор Евгений Куйвашев:

Судьба Ефима Моисеевича была тесно связана с Первоуральским динасовым заводом, куда он пришел 70 лет назад и преодолел большой и сложный путь от разнорабочего до генерального директора. Он буквально жил и дышал интересами завода и своих земляков, делал все, чтобы сберечь трудовой коллектив и лучшие производственные традиции, создать заводчанам комфортные условия для работы и творчества, для получения образования и роста профессиональных компетенций.

Ранее DK.RU писал о других известных жителях Свердловской области, которых не стало в этом году. Среди них — генеральный директор «Свердловскавтодора» Владимир Тюменцев, экс-глава регионального УГИБДД Юрий Демин и основатель турфирмы «Мир» Сергей Бузько.

Автор: Елизавета Порошина
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