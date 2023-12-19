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В Свердловской области, возможно, сменится министр строительства

В Свердловской области, возможно, сменится министр строительства
Иллюстрация: 66.RU

У действующего министра Михаила Волкова в феврале 2024 г. заканчивается контракт. Есть мнение, что его пост может занять Григорий Сурганов.

#НОВОСТИ

В Свердловской области сменится министр строительства. У Михаила Волкова в ближайшие месяцы заканчивается контракт. Основным претендентом на освобождающееся кресло считается первый замминистра Григорий Сурганов.

О грядущих кадровых перестановках в министерстве 66.RU  рассказали несколько не связанных друг с другом источников. Контракт с Михаилом Волковым, работающим в областном правительстве с 2016 г., действует до февраля 2024 г. Продлевать он его не намерен.

В пользу кандидатуры Григория Сурганова говорит то, что он хорошо знаком с профильным вице-мэром Рустамом Галямовым (на предыдущем месте работы Галямов был начальником Сурганова) и сможет обеспечить преемственность градостроительной политики, выстроенной в администрации Екатеринбурга.

В структуре мэрии Екатеринбурга Сурганов возглавлял муниципальное предприятие «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» и центр градостроительных компетенций «Геотрест». В 2021 г., после смены городской управленческой команды, он перешел в департамент архитектуры и стал основной публичной фигурой в вопросах проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге. Весной 2023 г. его назначили первым заместителем главы минстроя.

Уход в отставку министра не означает мгновенное избрание нового, уточняет источник в структурах областной власти и приводит в пример ситуацию с главой мининвеста. До назначения Вадима Третьякова должность была вакантной на протяжении года. В этой логике Григорий Сурганов может приступить к делам в статусе исполняющего обязанности.

Григорий Сурганов перенаправил вопрос о своем будущем в департамент информационной политики Свердловской области. В ДИПе отказались прокомментировать данные до официального назначения.

Напомним, последние кадровые перестановки в министерствах были в конце прошлого года в связи с переизбранием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на третий срок. Церемония инаугурации фактически запускает процесс формирования нового состава регионального кабмина.  Более трети министров сохранили посты в правительстве Свердловской области.

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Автор: Татьяна Юстус
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