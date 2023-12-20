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Генпланы Сысерти, Арамили и еще семи городов будут утверждать на областном уровне

Генпланы Сысерти, Арамили и еще семи городов будут утверждать на областном уровне
Иллюстрация: пресс-служба Заксобрания Свердловской области

Депутаты приняли в первом чтении закон, лишающий города, входящие в Екатеринбургскую агломерацию, права самостоятельно принимать генпланы. Это должно помочь «развитию агломерации как единой системы».

#НОВОСТИ

Заксобрание Свердловской области приняло в первом чтении закон, лишающий девять городов-спутников Екатеринбурга полномочий по принятию Генпланов развития территорий. За такое решение проголосовали все депутаты, кроме входящих во фракцию КПРФ.

Самостоятельно принимать генпланы не смогут входящие в Екатеринбургскую агломерацию Арамиль, Белоярский, Верхнее Дуброво, Дегтярск, Полевской, Первоуральск, Ревда, Среднеуральск, Сысерть. До настоящего момента Генпланы принимали местные думы, теперь делать это будет региональный Минстрой. Разработка планов остается обязанностью муниципальных чиновников.

Как сказано в официальной документации, поправки направлены на «развитие Екатеринбургской городской агломерации как единой системы», они «позволят учитывать все особенности развития, а также мнения собственников и арендаторов земельных участков».

Как пишет JustMedia, по неподтвержденным данным, одним из инициаторов закона был глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. Бытует мнение, что полномочия перераспределили во многом из-за результата общественных слушаний в Сысертском городском округе, когда жители проголосовали против принятия Генплана из-за угрозы строительства мусороперерабатывающего завода на территории округа.

Сегодня города агломерации тесно связаны миграционными, транспортными, экономическими потоками. В этих условиях необходимо, чтобы каждый город агломерации, создавая свой генплан, учитывал, как он будет взаимодействовать с инфраструктурой соседа, — отмечал ранее председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления ЗССО Михаил Зубарев.

Как ранее писал DK.RU, по словам министра строительства и развития инфраструктуры области Михаила Волкова, Минстрой будет отслеживать соответствие генпланов городов Стратегии развития Екатеринбургской агломерации. Министр рассчитывает, что новый закон позволит ускорить разработку градостроительных документов.

Градполномочия Екатеринбурга, напомним, уже переданы на региональный уровень. В интервью DK.RU глава уральской столицы Алексей Орлов также говорил, что такая мера необходима для реализации межмуниципальных проектов.

Автор: Александра Клименко
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