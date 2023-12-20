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ТРЦ «Алатырь» продали, в торгах участвовала всего одна компания

ТРЦ «Алатырь» продали, в торгах участвовала всего одна компания
Иллюстрация: Соцсети ТРЦ «Алатырь»

Начальная стоимость контракта — 1,75 млрд руб., на конкурс заявилась компания «Пик XV» (учредитель — группа «СКМ Девелопмент»). Это не первая попытка подать ТРЦ.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

С третьей попытки на торгах продали 100% акций ООО «Астерия», владеющее ТРЦ «Алатырь» в Екатеринбурге. Начальная стоимость контракта — 1,75 млрд руб. На конкурс заявилась всего одна компания —  «Пик XV» (учредитель — группа «СКМ Девелопмент»). Формально договор признан несостоявшимся, но, заявил руководитель аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов, сделку в итоге заключат с единственным участником.

Внесен задаток в 175 млн руб., это достаточно большая сумма. Практически со стопроцентной вероятностью договор купли-продажи заключат с единственным участником, — сказал Окулов.

На сайте «Российского аукционного дома» указано, что «договор купли-продажи может быть заключен с единственным участником торгов по предложенной им цене или по минимальной цене лота», в данном случае это 1,52 млрд руб.

В «СКМ Девелопмент» участие в аукционе подтвердили, не раскрыв больше никаких данных.

Торговый центр уже пытались продать в 2022 г. Стоимость объекта оценивалась в 1,75 млрд руб. Но тогда аукцион не состоялся.

До этого в отношении прежнего владельца торгового центра, Компании «Амбер», было открыто конкурсное производство. Ее признали банкротом после того, как Газпромбанк обратился в суд из-за долга компании в 3,9 млрд руб. Речь идет о кредите, который компания получила в 2013 г. для погашения обязательств перед Райффайзенбанком, который кредитовал строительство «Алатыря».

Летом текущего года представители Газпромбанка» заявили, что продавать торговый центр не будут. Тогда DK.RU писал, что связанная с банком компания «Астерия» приступила к ремонту торгового центра. Предполагалось, что первым шагом станет обновление зоны фуд-корта. Также собственник планировал усилить ТЦ федеральными качественными операторами.

Автор: Александра Клименко
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