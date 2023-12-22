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Собственнику липового «Уральского завода трансформаторных подстанций» дали семь лет

Собственнику липового «Уральского завода трансформаторных подстанций» дали семь лет
Иллюстрация: ru.freepik.com

В Ленинском суде Екатеринбурга вынесли приговор по делу свердловского «бизнесмена» Василия Макушева. Десятки предприятий стали жертвами придуманной им мошеннической схемы.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Василий Макушев руководил Уральским заводом трансформаторных подстанций (находится Полевском). В августе 2011 г. он создал торговый дом с аналогичным названием. Его возглавил его родной брат Дмитрий. 

Фиктивное предприятие выдавалось за представительство реального завода в Полевском и активно рекламировалось. Торговый дом продавал трансформаторы по всей территории СНГ. Но до покупателей они либо не доходили, либо они получали бывшие в употреблении трансформаторы.

За два года (с 2011 по 2013) от действий мошенников пострадали десятки компаний из стран СНГ. Нанесенный ущерб превысил 100 млн руб. Потерпевшие продолжают обращаться в правоохранительные органы.

Решением Ленинского суда Макушев получил семь лет и семь месяцев по совокупности приговоров.

Ранее DK.RU сообщил, что бывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗО. Игоря Дубровина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, что с 18 сентября был отстранен от должности начальник  ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области Вячеслав Данилов. Тогда телеграм-канал «Не для протокола» сообщил, что причиной увольнения стало подозрение во взятке. А в департаменте информполитики отметили, что кадровое решение принято по ходатайству регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Сам Василий Старков также ушел в отставку по собственному желанию.

Автор: Виктория Говорковская
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