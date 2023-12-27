Неповторимо: построено свыше 100 млн кв. м жилья, выдано 7,8 трлн руб. ипотечных кредитов

Жилищное строительство в России бьет рекорды, ЦБ РФ продолжает борьбу с «ипотечным пузырем», в закон о КРТ вносят изменения, а генпланы городов Екатеринбургской агломерации будет утверждать область.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Главные события, произошедшие в строительной сфере на федеральном и региональном уровне за две недели, все важное — по одной ссылке.

Строители бьют рекорды

Объем ввода жилья в России по итогам 2023 г. будет рекордным: он может составить 107-108 млн кв. м, из которых ввод многоквартирных домов составит порядка 51 млн кв. м, сообщил 21 декабря на совете по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Дополнительно вице-премьер сказал о «колоссальном приросте ипотечного портфеля» в 2023 г.:

«Выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб. — это в 1,5 раза больше, чем в 2022 г. Это позволило улучшить жилищные условия почти 4 млн жителей».

В 2024 г. ипотечное кредитование существенно замедлится: 15 декабря после повышения ЦБ РФ ключевой ставки до 16% постановлением Правительства РФ первоначальный взнос по льготной ипотеке ( выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка) был увеличен с 20% до 30%. Максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные, теперь составляет шесть млн руб.

Ранее мы писали, что в течение всего года число непроданных новостроек на рынке Екатеринбурга остается высоким. Максимальный ассортимент был летом (более 51 тыс. квартир). Сейчас, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, на первичном рынке Екатеринбурга присутствует около 49,3 тыс. квартир, из них только 2,1 тыс. сданы в эксплуатацию.

Совфед одобрил закон о комплексном развитии территорий

15 декабря Госдума приняла, а 22 декабря Совет Федерации одобрил закон о синхронизации комплексного развития территорий (КРТ) с программами модернизации социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, который предусматривает, что застройщик будет учитывать планы муниципалитета.

После двух лет применения механизма КРТ в законодательстве появится новое понятие — «оператор комплексного развития территории». Создавать его будут правительство, региональные или муниципальные органы власти. Уточняется, что 50% в акционерном капитале такого оператора будут принадлежать учредителю со стороны государства.

Новый закон упрощает ряд административных процедур, в частности, сокращает перечень документов, предоставляемых для получения разрешения на строительство. Готовить проектную документацию на возведение объектов в границах КРТ можно будет, не дожидаясь образования земельных участков.

Также документ устанавливает, что договором КРТ может быть предусмотрено обязательство о передаче в государственную или муниципальную собственность вновь построенных объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры, строительство которых осуществлялось за счет средств лица, заключившего договор КРТ.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 г.

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Правила строительства торговых центров могут измениться

До конца 2023 г. Минстрой России планирует утвердить изменения в свод правил проектирования ТРЦ. Модернизированные нормы должны помочь бизнесу экономить на строительстве и проектировать более оригинальные здания.

Торгово-развлекательные центры — неотъемлемая часть современных городов. Их главная особенность — разнообразие конструктивных решений и планировочных структур, объединяющих в себе торговые площадки, развлекательные комплексы и зоны питания, — отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

По данным «Известий», новая редакция свода правил предполагает ввод гибкой планировочной структуры. К примеру, будет разрешено менять местоположение точек питания и организовывать на крышах ТЦ сезонные кафе.

Арматура подешевела на 15,7%

Цены на стройматериалы в России росли с конца 2020 г., особенно резко дорожала арматура. Совместными усилиями Минстроя, Минпромторга и ФАС в 2022 г. тенденцию удалось остановить, но весной 2023 г. рост возобновился.

К октябрю 2023 г., по данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), цена арматуры выросла в среднем по стране более чем на 57%, в некоторых городах — более чем на 70%. Вслед за металлом дорожали и другие материалы: за десять месяцев дорожный битум стал дороже на 69%, портландцемент — на 20%, бетонные блоки — на 19%. После этого НОСТРОЙ заявил, что в существующих условиях не видит объективных оснований для такого роста и направил обращение в ФАС.

Вскоре ФАС возбудила дела в отношении некоторых производителей, а также сообщила, что для стабилизации рынка развивается биржевая торговля этой продукцией. Предпринятые меры уже дали некоторый эффект: в начале декабря 2023 г. зафиксировано снижение цен на арматуру в среднем на 15,7% относительно октября.

Напомним, что крупнейший уральский строительный холдинг «Атомстройкомплекс» начал строительство второй линии по выпуску минераловатного утеплителя в Богдановиче (Свердловская область). Финансовую поддержку проекта осуществляет Фонд развития промышленности. Минеральная плита широко используется в строительстве для утепления стен, перекрытий, кровель и фасадов зданий. Завершение работ запланировано на 2024 г., производственная мощность нового предприятия составит около 28 тыс. тонн минеральной плиты в год.

«Атомстройкомплекс» также ведет строительство третьего завода ПСО «Теплит» по производству изделий из автоклавного газобетона (твинблоков). Завод строится на территории современного кластера эко-производства в Сысертском городском округе, где уже работают два других завода застройщика — по производству извести и цемента. Мощность нового предприятия составит 400 тыс. куб. м твинблоков в год, завершить строительство компания планирует к концу 2024 г.

В нашем регионе строительная отрасль традиционно выступает мощным драйвером развития территорий: мы вводим большой объем жилья и объектов социальной инфраструктуры. 11 заводов холдинга по производству газоблоков, цемента, силикатного кирпича, арматуры и ЖБИ, минплиты, тротуарной плитки обеспечивают качественными материалами не только наши собственные строительные площадки, но и других застройщиков многоквартирного жилья, а также рынок частного домостроения, — отметил генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

Грядут кадровые перестановки?

В Свердловской области, возможно, сменится министр строительства. Контракт с Михаилом Волковым, работающим в областном правительстве с 2016 г., действует до февраля 2024 г., продлевать он его не намерен. Основным претендентом на освобождающееся кресло считается первый замминистра Григорий Сурганов.

В пользу кандидатуры Григория Сурганова говорит то, что он хорошо знаком с профильным вице-мэром Рустамом Галямовым (на предыдущем месте работы Галямов был начальником Сурганова) и сможет обеспечить преемственность градостроительной политики, выстроенной в администрации Екатеринбурга.

На 20% за год вырос строительный рынок Урала

Рынок строительства и проектирования в 2023 г. вырос на 20% — об этом говорится в исследовании, проведенном СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» среди своих членов (более 2 тыс.).

Если прошлый год принес меньше новых заказов, соответственно, сократилась прибыль, то в 2023 г. большинство респондентов говорят о резком увеличении спроса. Строители и проектировщики выделяют две причины роста: присоединение новых территорий и увеличение инвестиций со стороны госкомпаний и коммерческих заказчиков, работающих в рамках законодательства о закупках.

Среди ключевых тенденций, которые повлияли на позитивное состояние рынка, 75% строителей отметили устойчивость экономики РФ к внешнему давлению, компетентность Минфина и ЦБ, что облегчило доступность финресурсов (кредиты для МСП) при растущем спросе и относительно невысокой инфляции.

Если говорить о будущем, 95% участников исследования отнесли к ключевым факторам успеха в 2024 г. политическую стабильность в РФ, увеличение финансирования строительства со стороны государства, развитие гособоронзаказа, работы, связанные с возведением производственных и складских комплексов для нужд промышленности.

Напомним, что, по данным Уральской палаты недвижимости, в четвертом квартале 2023 г. число работающих кранов на жилых проектах Екатеринбурга составило 163 штук — на 14 меньше, чем третьем квартале.

Депутаты Заксобрания приняли закон о генпланах

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 19 декабря приняли в трех чтениях изменения в областной закон, которые централизуют утверждение генеральных планов муниципалитетов, входящих в Екатеринбургскую агломерацию. Эта мера позволит синхронизировать развитие городов и исключить инфраструктурные противоречия.

Теперь генеральные планы городов будут утверждаться на региональном уровне. При этом разработка этих документов, а также правил землепользования и застройки остается в ведении муниципалитетов. Это позволит учитывать все особенности развития территорий, а также мнения собственников и арендаторов земельных участков. Изменения нацелены на развитие Екатеринбургской городской агломерации как единой системы.

Сегодня города агломерации тесно связаны миграционными, транспортными, экономическими потоками. Люди ездят из одного города в другой на работу, учебу, за покупками, в медучреждения, театры, возят детей в кружки и секции. Начинают соприкасаться инженерные и коммунальные сети, переплетаться логистические маршруты, — сказал председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Заксобрания Михаил Зубарев.

Предполагается, что областные власти будут координировать подготовку и утверждать генпланы Арамильского и Белоярского городских округов, городских округов Верхнее Дуброво, Дегтярск, Первоуральск, Ревда, Среднеуральск, Полевского городского округа и Сысертского городского округа. Градполномочия Екатеринбурга, напомним, были переданы на региональный уровень в 2022 г.

При грамотном подходе совместное развитие инфраструктуры даст синергетический эффект. Мы ожидаем, что новый закон позволит повысить качество и ускорить разработку актуальных генпланов. Администрации муниципалитетов смогут при помощи нашего Минстроя наладить коммуникацию в градостроительной сфере. Все вместе мы сможем расставлять приоритеты развития и повысить эффективность реализации национальных проектов за счет единого подхода, например, к развитию системы водоснабжения или расселения аварийного жилья, — отметил Михаил Зубарев.

750 студентов выбрали специальность «Строительство»

В 2023 г. в Свердловской области был проведен первый набор студентов строительного профиля в рамках федерального проекта «Профессионалитет». 750 студентов начали обучение по десяти специальностям, из них 630 человек заключили договоры о целевом обучении со строительными предприятиями региона. Девелоперы ожидают качественного роста подготовки выпускников, ведь в рамках «Профессионалитета» обновлена материально-техническая база, оснащены современным оборудованием мастерские, где студенты смогут оттачивать те навыки, которые понадобятся им на работе.

Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» системно сотрудничает с профильными учебными заведениями, а также является опорным работодателем строительного кластера в регионе. В 2023 г. компания провела экскурсии на свои строительные и производственные площадки для 250 студентов УрФУ, УрГАХУ и Уральского колледжа технологий и предпринимательства. Около 150 студентов строительных специальностей прошли производственную практику в подразделениях девелопера. Полный цикл производства, реализованный в компании, является значимым преимуществом для студентов — они могут попробовать себя в разных сферах строительного процесса, от производства стройматериалов до работы на строительной площадке.

Ежегодно порядка 30% ребят, прошедших у нас практику, трудоустраиваются в компанию, — рассказала Галина Хабарова, директор по персоналу «Атомстройкомплекс». — В завершающемся году в компанию трудоустроились почти 90 специалистов младше 23 лет, из них 35 — по рабочим специальностям, 54 — по инженерно-техническим. «Атомстройкомплекс» обладает хорошей репутацией на рынке труда, порядка трети наших сотрудников работают в компании 11 лет и дольше. Соискатели ценят нашу компанию за возможность участвовать в интересных, знаковых для города проектах, за комфортные условия труда и современные технологии на производстве, и, конечно, за корпоративную жилищную программу, позволяющую на выгодных условиях приобретать современное жилье для себя и своих близких.

Стометровый «Карнеол» будет снесен

Компания «Брусника» получила разрешение на снос недостроенного офисника «Карнеол», который она выкупила в мае 2023 г.

Разбирать стометровый недострой мы планируем поэтапно. На каждом этаже сначала демонтируем центральную часть, затем окружающую ее оболочку. Плиты и колонны разрежем на блоки весом не более тонны и спустим краном вниз. Там, где сделать это будет нельзя, разобьем перекрытия гидромолотами, — поделились планами представители компании в телеграм-канале «Брусника говорит и показывает».

На демонтаж предположительно уйдет девять месяцев.

Робот-альпинист для обследования аварийных зданий разработан в России

Российский технологический университет МИРЭА представил роботизированный комплекс собственной разработки, который способен передвигаться по вертикальным поверхностям.

Как пояснили эксперты, особенно востребована такая технология при обследовании аварийных высотных зданий: так можно получить исчерпывающую информацию, не подвергая опасности жизнь и здоровье промышленных альпинистов.

Масса робота составляет 2,75 кг., он может подниматься по вертикальным стенам на высоту до 100 м со скоростью до 1 км/ч. Управление «альпинистом» осуществляется через Wi-Fi-соединение, а встроенная камера высокого разрешения фиксирует даже незначительные повреждения или трещины в стенах, передавая информацию инженерам.

Несмотря на то, что в обществе распространено довольно настороженное отношение к роботам, важно понимать, что основная задача таких устройств — облегчение жизни человека. Роботам делегируют массу обязанностей, в первую очередь для ускорения процессов и, конечно, для обеспечения безопасности людей. Высотные работы всегда несут в себе потенциальный риск, и наша разработка направлена в первую очередь на их автоматизацию. Уверен, что РСВП-МИРЭА-Т будет востребован в строительном комплексе нашей страны, — отметил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Старинный дом переехал по мылу, как по маслу

В Галифаксе (Новая Шотландия) историческое здание Элмвуд Билдинг, построенное в 1826 г., передвинули на 9,1 м при помощи мыла.

Строительной компании S. Rushton Construction было поручено переместить почти 200-летнее здание бывшего отеля (ныне многоквартирный жилой дом) весом 199,5 тонн на несколько метров, чтобы освободить место для нового жилого комплекса.

Строители установили под здание стальные балки для опоры, для перемещения конструкции компания привлекла буксир и два экскаватора, но дом не удавалось сдвинуть с места, пока не применили мыло. Обычно в таких случаях используют 20-40 кусков мыла, однако в этот раз строителям потребовалось гораздо больше. Владелец строительной фирмы Шелдон Раштон отметил, что за 50 лет работы его компания перевезла немало зданий, но старинный отель оказался самым тяжелым.

Жена Шелдона потратила четыре дня, чтобы объехать 15 магазинов в округе и скупить 700 кусков мыла. Расходы составили более $970. Использование мыла при проведении подобных работ не является новой практикой. В 2023 г. Министерство транспорта штата Юта применило средство для мытья посуды, чтобы сдвинуть мост на 33,5 м.

На стройплощадке сохранили ель

На стройплощадке школы на 1500 мест на ул. Советской в Екатеринбурге специалисты компании «Атомстройкомплекс» сохранили ель высотой в восемь метров. Согласно проекту, дерево должны были убрать. Но коммуникации и подъездные пути для техники удалось расположить таким образом, что дерево не было повреждено. После сдачи школы красавица-ель окажется рядом с главным входом, и дети каждую зиму смогут наряжать ее к Новому году. А пока строители украсили ее сверкающими гирляндами.

«Атомстройкомплекс» ежегодно вносит свой вклад в создание новогоднего настроения в Екатеринбурге. Праздничное оформление получили и другие строительные площадки: ЖК «Северное сияние» и «NOVA park», «Северный Химмаш», «Квартал Энтузиастов», «Просторы» и «Река». Застройщик украсил и свой главный офис, расположенный на так называемом гостевом маршруте города (ул. Белинского, 39) персонажами из сказки «Щелкунчик».

В декабре компания «Атомстройкомплекс» также установила новогодние елки в своих подшефных учреждениях: в областном детском хосписе и в центре социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района.