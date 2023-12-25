В ФНБ закончились деньги на выкуп самолетов у иностранных компаний

300 млрд руб., которые правительство направило на сделки по переоформлению иностранных самолетов в российскую собственность, почти закончились. Как минимум 250 млрд руб. ушло «Аэрофлоту».

В бюджете Фонда национального благосостояния осталось 3,5 млрд из 300 млрд руб., выделенных ранее на приобретение самолетов иностранных собственников, пишет «Коммерсант».

По данным издания, на сегодня выкуплено 150 самолетов, из которых 86 приходится на группу «Аэрофлот». Всего на 86 самолетов группы из ФНБ ушло около 250 – 270 млрд руб.

«Уральские авиалинии» ранее сообщили, что урегулировали с AerCap вопрос по 19 Airbus, рассказывал DK.RU. Участники рынка оценивают стоимость самолетов «Уральских авиалиний» примерно в 30 млрд руб., из них 13,5 млрд руб. авиакомпания доплатила из своей чистой прибыли.

S7 также заявила об урегулировании вопроса по 45 самолетам с пятью лессорами. Сумма сделок по выкупу самолетов для компании составила 45 – 50 млрд руб., 34 млрд компания направила из чистой прибыли.

По информации издания, «Уральские авиалинии» и S7 получили самолеты в финансовый лизинг на 15 лет, по завершении этого срока суда перейдут в их собственность.

Еще одной частной авиакомпанией, сумевшей согласовать условия сделок по трем Airbus на 9 млрд руб., стала чартерная iFly. В ее случае речь идет о прямом выкупе самолетов у ALC (США), при этом неизвестно, получила ли авиакомпания компенсацию из ФНБ.

В итоге частные компании получили из ФНБ около 30 – 40 млрд руб., остальное ушло на покрытие расходов группы «Аэрофлот».

Напомним, как рассказывал DK.RU, до введения санкций российские авиакомпании и лизингодатели не успели получить десятки новых воздушных судов. Сам «Аэрофлот» по контракту 2007 г. уполучил только семь из 22 единиц А350. В компании не сообщали о намерении взыскать с Airbus переданные авансы. Кроме того, авиакомпания переносила поставки девяти A320neo и двух Boeing 777-300ER на 2022 – 2023 гг.

Вернуть платежи за шесть Airbus A220-300, заказанных у американского лизингодателя Air Lease Corporation, не смогла и компания «Азимут». В правительстве отмечали, что готовы выделить деньги 300 млрд руб. на выкуп самолетов у иностранных комапний.

Чистую прибыль по итогам прошлого года зафиксировали S7, Utair и «Уральские авиалинии». «Аэрофлот» получил 40,5 млрд руб. убытка по РСБУ за 2022 г. iFly также получил почти 690 млн руб. убытка.