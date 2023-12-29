Avon больше не продается. Бразильцы отменили сделку по продаже завода

Полтора года назад в Avon приняли решение о приостановке инвестиций в российский бизнес, среди возможных инвесторов числились Natura Siberica и ГК «Арнест» Алексея Сагала.

Компания Avon решила не продавать бизнес в России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что бразильская Natura&Co отказалась от планов по продаже бизнеса в России.

Такие планы действительно были, однако позднее руководство приняло решение сохранить бизнес в стране. Марка некоторое время назад обсуждала продажу своего завода в Подмосковье. Переговоры в ноябре велись с пулом инвесторов, среди которых были Natura Siberica и ГК «Арнест» Алексея Сагала, выкупившая в августе 2023 г. активы Heineken.

О полном уходе компании из страны официально не сообщалось, однако минувшей весной концерн начал подготовку к продаже предприятия в подмосковном Наро-Фоминске. Отказ компании от продажи участники рынка связывают с нежеланием уступать стабильно работающий бизнес с «ощутимым дисконтом».

Полтора года назад в Avon приняли решение о приостановке инвестиций в российский бизнес, при этом марка занимает вторую строчку в рейтинге косметических компаний в России, сообщается в «Infoline-Аналитике». Для потребителей в РФ продукция компании привлекательна относительно невысокой ценой при стабильном качестве, поэтому в стране из 6 млн человек, вовлеченных в прямые продажи, 1 млн приходится на Avon, говорит президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева. Цена активов Avon по всему миру по итогам 2022 г. достигла $1,01 млрд. Отказ компании от продажи активов в России эксерты объясняют тем, что правкомиссия по иностранным инвестициям сейчас требует от уходящих из страны зарубежных компаний продавать активы с дисконтом вплоть до 50%.

После начала военной спецоперации в Украине иностранные компании начали уходить из России. В октябре финский производитель лифтов Kone продал бизнес в РФ Армену Саркисяну. Позже, в декабре, Армен Саркисян выкупил у японцев завод Bridgestone вслед за Continental. Соглашение включает продажу завода по производству шин в Ульяновске, а также офиса в Москве. Это уже второй завод шин для Холдинга S8, владельца «Столото» Армена Саркисяна, рассказывал DK.RU.

Иностранный бизнес боится уходить из России после истории с Carlsberg. Международные компании опасаются конфискации российского бизнеса в том случае, если решат его продать. В такой ситуации они стремятся найти покупателей среди влиятельных политических персон. Британское издание со ссылкой на собственные источники пишет, что международные компании не хотят становиться участниками «череды конфискаций», которая началась с Carlsberg Group и принадлежащего ей завода «Балтика» в России.