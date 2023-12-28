Ждем только «Золотой»: в Екатеринбурге «заканчиваются» новые ТЦ

В течение 2023 г. в торговых центрах уральской столицы планомерно заполнялись площади, опустевшие после начала СВО. Однако в новые объекты инвесторы вкладываться не спешат.

Аналитик Уральской палаты недвижимости Анна Мезенцева рассказала JustMedia.ru, каким был 2023 год для екатеринбургских ТЦ, кто в них зашел, и каковы прогнозы для этого рынка на 2024 г.

DK.RU выбрал главное из беседы.

В ТЦ Екатеринбурга пустует почти 10% площадей

По объему вакансии ТЦ Екатеринбурга частично вернулись к показателям до СВО. По итогам III квартала 2023 г. в сегменте торговой недвижимости пустовали 9,8% площадей (107 тыс. кв. м).

Заполнение пустующих площадок в 2023 г. происходило оперативно. В начале года стал очевидным массовый выход на площадки H&M бренда Gloria Jeans. Сети, которые стремятся занять высвободившиеся площади: Zarina, BeFree, Love Republic, Sela, Lime. Под конец года в «Гринвиче» открылся магазин одежды Just Clothes, его позиционируют как замену Uniqlo. Весной 2024 г. под новым названием могут открыться магазины Adidas.

В III квартале 2023 г. открылся магазин Idol от Melon Fashion Group. Он призван заменить Massimo Dutti. Бывшие магазины Puma открылись под названием Amazing Red. Также в город зашла федеральная косметическая сеть «Подружка». Первые магазины сети открылись в «Гринвиче» и «Глобусе». В планах — «Алатырь».

Новых проектов ТЦ не будет. Только «Золотой»

В ближайшие годы в Екатеринбурге вряд ли появятся новые ТЦ. В течение 2023 г. высокими темпами строился только «Золотой». Из-за больших размеров (почти 150 тыс. площадей под аренду) и необходимости переноса автовокзала (с интеграцией метро и железнодорожной станции), скорее всего, его введут в эксплуатацию позднее, чем планировалось.

В III квартале 2023 из «замороженных» объектов вывели галерею на Жукова. Стилобат коммерции находится на этапе остекления и внутренней отделки.

После ввода в эксплуатацию ТЦ «Золотой» перечень строящихся крупных торговых объектов будет состоять практически только из замороженных площадок или объектов, где работы ведутся низкими темпами на протяжении многих лет. В списке шесть площадок: продолжение МЕГИ, вторая очередь Максидома, ТК на площади Первой Пятилетки и в переулке Встречный, 8. Некоторые проекты вряд ли будут реализованы. Например, Leroy Merlin на территории Уралтрансмаша.

2024-й — год реконцепций ТЦ

2024 год будет богат на реконцепции ТЦ. Цель — сохранить/увеличить трафик посетителей (Sila Voli и Сити-Центр). Ряд объектов — «Апельсин», «Радуга Парк», «Дирижабль, «Алатырь» — сменили собственников. Что, вероятно, приведет к трансформациям этих площадок.

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