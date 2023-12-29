Екатеринбургская компания вошла в ТОП-100 крупнейших продуктовых сетей России

Информационно-консалтинговое агентство INFOLine, специализирующееся на изучении рынка российского ритейла, назвало самые динамично развивающиеся сети. «Жизньмарт» Ивана Зайченко вошла в их число.

INFOLine мониторит состояние 1000 крупнейших торговых сетей России по разным направлениям торговли. Эксперты агентства зафиксировали ротацию компаний в обновленной базе «Топ-200 крупнейших торговых сетей FMCG России» (FMCG — товары повседневного спроса, то есть товары пищевой и легкой промышленности).

Самыми динамичными по приросту торговых объектов стали дискаунтеры «Чижик», «Моя цена», «Чеснок», «Рубль», «Народный амбар» и уральская сеть «Жизньмарт».

Группа компаний «Жизньмарт» шагнула на 50 ступеней вверх. История успеха сети магазинов у дома началась с открытия первого объекта в Екатеринбурге в марте 2019 г. В 2020-м компания продолжила свое развитие по модели франчайзинга, — говорится в исследовании.

По итогам года «Жизньмарт» находится на 92 месте в «Топ-200 крупнейших торговых сетей FMCG России».

Напомним, что «Жизньмарт» активно развивается не только внутри России, но и за границей, в частности, в Казахстане. Здесь в течение трех лет должны открыться более 170 магазинов «Жизньмарт». В январе 2024 г. магазин «Жизньмарт» откроется в Дубае.

Ранее DK.RU писал, что в последние два года российские компании активно идут в ОАЭ. Однако бизнесмены сталкиваются там с высокими ставками аренды и жесткими условиями договора. При этом запуск бизнеса в ОАЭ в среднем в два раза дороже, чем в Москве.

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