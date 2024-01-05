Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.12
89,68
99,19
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Из Екатеринбурга можно будет улететь по льготной цене в 26 российских городов

Из Екатеринбурга можно будет улететь по льготной цене в 26 российских городов
Иллюстрация: DK.RU

Межрегиональные перевозки по 14 маршрутам будут субсидировать власти Свердловской области. Еще 12 направлений профинансируют принимающие регионы и федеральные власти.

#КОЛЬЦОВО#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

В 2024 г. бюджетные субсидии получат авиакомпании, которые выполняют рейсы из Екатеринбурга по 26 межрегиональным маршрутам. Как пояснили в пресс-службе аэропорта Кольцово, это позволит заметно снизить цену билета для пассажира и сделает перелеты по России более востребованными.

Так, за счет бюджета Свердловской области будут снижены цены на билеты по 14 направлениям — из Екатеринбурга в Архангельск, Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Махачкалу, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов, Ставрополь, Тобольск, Томск и Ульяновск. Как пояснил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев, на эти цели в бюджете 2024 г. запланировано 430 млн руб.

Еще 12 направлений профинансируют из федеральной казны и бюджетов принимающих регионов — это перелеты из Екатеринбурга в Надым, Нижневартовск, Ноябрьск, Нягань, Пензу, Петрозаводск, Салехард, Советский, Урай, Ханты-Мансийск, Белоярский и Сыктывкар.

Предполагается, что выполнять полеты по льготной программе будут авиакомпании «Ред Вингс», «ЯМАЛ», «Ютэйр», «АЗИМУТ», «РусЛайн», «Северсталь», «Аэрофлот» и «ЮВТ АЭРО».

Ранее DK.RU писал, что в начале этого года «Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Узбекистан и Армению. С 13 января стартуют перелеты в Ташкент, Самарканд, Фергану и Ереван. Рейсы запланированы несколько раз в неделю. Авиакомпания также анонсировала прямые рейсы рейсы из Екатеринбурга еще в одну страну бывшего СССР — Азербайджан.

Читайте также на DK.RUВозобновлены прямые рейсы из Кольцово в Грузию.

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Совет директоров «Магнита» избрал гендиректором бывшего топ-менеджера HeinekenСовет директоров «Магнита» избрал гендиректором бывшего топ-менеджера Heineken
  • Заплатит ли МТС $1 млрд за «голую вечеринку»? Иншаков подал иск к сотовому операторуЗаплатит ли МТС $1 млрд за «голую вечеринку»? Иншаков подал иск к сотовому оператору
  • Импортозамещающий поезд «Финист» не доехал до ЕкатеринбургаИмпортозамещающий поезд «Финист» не доехал до Екатеринбурга
  • ТОП-30: главные люди Урала 20/23. Предприниматели и визионерыТОП-30: главные люди Урала 20/23. Предприниматели и визионеры
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.