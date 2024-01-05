Из Екатеринбурга можно будет улететь по льготной цене в 26 российских городов

Межрегиональные перевозки по 14 маршрутам будут субсидировать власти Свердловской области. Еще 12 направлений профинансируют принимающие регионы и федеральные власти.

В 2024 г. бюджетные субсидии получат авиакомпании, которые выполняют рейсы из Екатеринбурга по 26 межрегиональным маршрутам. Как пояснили в пресс-службе аэропорта Кольцово, это позволит заметно снизить цену билета для пассажира и сделает перелеты по России более востребованными.

Так, за счет бюджета Свердловской области будут снижены цены на билеты по 14 направлениям — из Екатеринбурга в Архангельск, Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Махачкалу, Нижний Новгород, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Саратов, Ставрополь, Тобольск, Томск и Ульяновск. Как пояснил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев, на эти цели в бюджете 2024 г. запланировано 430 млн руб.

Еще 12 направлений профинансируют из федеральной казны и бюджетов принимающих регионов — это перелеты из Екатеринбурга в Надым, Нижневартовск, Ноябрьск, Нягань, Пензу, Петрозаводск, Салехард, Советский, Урай, Ханты-Мансийск, Белоярский и Сыктывкар.

Предполагается, что выполнять полеты по льготной программе будут авиакомпании «Ред Вингс», «ЯМАЛ», «Ютэйр», «АЗИМУТ», «РусЛайн», «Северсталь», «Аэрофлот» и «ЮВТ АЭРО».

Ранее DK.RU писал, что в начале этого года «Уральские авиалинии» запустят прямые рейсы из Екатеринбурга в Узбекистан и Армению. С 13 января стартуют перелеты в Ташкент, Самарканд, Фергану и Ереван. Рейсы запланированы несколько раз в неделю. Авиакомпания также анонсировала прямые рейсы рейсы из Екатеринбурга еще в одну страну бывшего СССР — Азербайджан.

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