«Уральские авиалинии» возобновят полеты из Екатеринбурга в Ереван

Также авиаперевозчик вернет в расписание рейсы в Армению из Домодедово и Сочи. Компания приостанавливала полеты по этому направлению почти на два года.

«Уральские авиалинии» возобновят прямые перелеты в Ереван из Екатеринбурга и в обратном направлении с 13 января. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю.

Длительность перелета составит 3 часа 30 минут. Минимальная стоимость билета в одну сторону на 13 января (тариф «промо», без багажа, с ручной кладью 10 кг) — 10 351 руб. Билет категории «эконом» (багаж — 23 кг, ручная кладь — 10 кг) стоит 11 тыс. 346 руб.

Напомним, что в декабре авиакомпания завершила процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap и юридическими лицами под его управлением. 19 самолетов Airbus из парка «Уральские авиалиний» были оформлены в российскую собственность. После чего авиаперевозчик объявил о расширении зарубежной полетной

После новогодних каникул «Уральские авиалинии» начнут летать в Ташкент, Самарканд, Фергану, а также в Баку