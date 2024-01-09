Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 30.12
89,68
99,19
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Уральские авиалинии» возобновят полеты из Екатеринбурга в Ереван

«Уральские авиалинии» возобновят полеты из Екатеринбурга в Ереван
Иллюстрация: телеграм-канал «Уральских авиалиний»

Также авиаперевозчик вернет в расписание рейсы в Армению из Домодедово и Сочи. Компания приостанавливала полеты по этому направлению почти на два года.

#УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

«Уральские авиалинии» возобновят прямые перелеты в Ереван из Екатеринбурга и в обратном направлении с 13 января. Рейсы будут осуществляться три раза в неделю.

Длительность перелета составит 3 часа 30 минут. Минимальная стоимость билета в одну сторону на 13 января (тариф «промо», без багажа, с ручной кладью 10 кг) — 10 351 руб. Билет категории «эконом» (багаж — 23 кг, ручная кладь — 10 кг) стоит 11 тыс. 346 руб.

Напомним, что в декабре авиакомпания завершила процесс страхового урегулирования с ирландским лизингодателем AerCap и юридическими лицами под его управлением. 19 самолетов Airbus из парка «Уральские авиалиний» были оформлены в российскую собственность. После чего авиаперевозчик объявил о расширении зарубежной полетной 

После новогодних каникул «Уральские авиалинии» начнут летать в Ташкент, Самарканд, Фергану, а также в Баку

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Дочь Игоря Алтушкина Елизавета Величкина откроет новое заведение в ЕкатеринбургеДочь Игоря Алтушкина Елизавета Величкина откроет новое заведение в Екатеринбурге
  • 11 горнолыжных комплексов вдоль Большой уральской тропы11 горнолыжных комплексов вдоль Большой уральской тропы
  • В праздники в Екатеринбурге снесли двухэтажный дом XIX векаВ праздники в Екатеринбурге снесли двухэтажный дом XIX века
  • На железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройствоНа железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройство
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.