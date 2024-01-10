Девелоперов Екатеринбурга обяжут работать с новым муниципальным оператором

Уже в первом квартале наступившего года начнет работать бюджетное учреждение «Строительные технологии», которое будет утилизировать отходы застройщиков.

Администрация Екатеринбурга обяжет девелоперов отвозить отходы на специальные свалки. Уже в первом квартале 2024 г. начнет работать муниципальный оператор, который будет вывозить мусор на специализированные полигоны. МБУ «Строительные технологии» своим постановлением создал глава города Алексей Орлов. Планируется, что в январе учредитель назначит руководителя компании, а тот сформирует штат и представит план развития.

Муниципальный оператор должен будет заключить договоры со строительными организациями, принимать от них мусор и вывозить его на территории заброшенных карьеров. Для вывоза строительного мусора уже выбрали четыре площадки в разных частях города, позже строительные отходы будут перерабатываться и использоваться при дорожных работах.

Проект курирует вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, он рассказал РБК Екатеринбург, что проект должен в первую очередь систематизировать работу со строительным мусором, а в будущем помочь рекультивации старых карьеров и созданию на их месте производств.

Сейчас эта сфера никем не контролируется. Застройщики заключают договоры с субподрядчиками, а те часто оставляют отходы на нелегальных свалках или сбрасывают в леса. Это недопустимая ситуация, и решать ее нужно быстро и верно, — подчеркнул чиновник.

Галямов подчеркнул, что нововведение ничего не поменяет для девелоперов, так как будущие тарифы МБУ будут сопоставимы с нынешними расценками перевозчиков. Вырученные от работы предприятия деньги должны будут пополнять местный бюджет, сказал заместитель мэра.

Читайте также:

Полигон ТКО в Сысерти — реальная перспектива. Как власти объясняют его необходимость

Зачем уральские компании развивают инфраструктуру для раздельного сбора отходов?

Уральский проект по раздельному сбору отходов стал стартапом года