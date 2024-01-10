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Суд оставил руководство «Гортранса» в СИЗО

Суд оставил руководство «Гортранса» в СИЗО
Иллюстрация: freepik.com

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы, но оставил меру пресечения в силе: обвиняемые в получении взятки останутся под арестом до 30 марта 2024 г.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Суд оставил в СИЗО начальника филиала «Автобусные перевозки» Александра Хабарова и ведущего инженера материально-технического снабжения Дмитрия Фурсика.

Напомним, Ленинский районный суд Екатеринбурга в декабре 2023 г.  продлил обвиняемым в получении взятки руководителям «Гортранса» арест до 30 марта 2024 г. Постановление суда было обжаловано адвокатами, но Свердловский областной суд по итогу рассмотрения апелляционных жалоб оставил меру пресечения в силе.

Напомним, в конце 2023 г. сообщалось, что мэрия Екатеринбурга погасит долги «Гортранса». Сумма субсидии будет определена после того, как предприятие предоставит документы, подтверждающие потребность в средствах. Необходимо погасить долги по налогам, расплатиться с поставщиками топлива, воды и тепла.

«Гортранс» — самое убыточное муниципальное предприятие Екатеринбурга. В 2022 г. его убыток составил 237 млн руб., в 2021 г. — 60 млн руб., сейчас — 118 млн руб. В октябре 2023 г. мэрия выделила предприятию субсидию в 100 млн руб. на погашение задолженности перед «Екатеринбургэнергосбытом».

В настоящий момент на балансе «Гортранса» находятся 454 автобуса, 451 трамвай и 217 троллейбусов. Эти мощности позволяют обслуживать 32 автобусных, 23 трамвайных и 15 троллейбусных муниципальных маршрутов. В декабре горожане часто жаловались на то, что транспорта на маршрутах стало заметно меньше, люди просто не могут сесть в трамвай или автобус, так как те переполнены. Власти объяснили это не поломками автобусов и троллейбусов (о которых писали СМИ), а нехваткой водителей.

Также в минувшем декабре лава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил ответственным за вопросы общественного транспорта вице-мэра Рустама Галямова, ранее вопросы курировал Алексей Бубнов — он продолжит отвечать за дороги, экологию и благоустройство. Под руководство Галямова перешли транспортный комитет, «Центр организации движения» и «Муниципальная транспортная инспекция».

Автор: Александра Клименко
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