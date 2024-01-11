Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 11.01
89,39
97,87
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

УБРиР обозначил свою позицию в ситуации с субсидированием льготных ипотечных программ

УБРиР обозначил свою позицию в ситуации с субсидированием льготных ипотечных программ
Иллюстрация: УБРиР

Изменение Правительством РФ порядка субсидирования льготных программ в начале 2024 г. вызвало публичную полемику между банками и застройщиками.

#НОВОСТИ
Изменение правительством порядка субсидирования льготных программ вызвало публичную полемику между банками и застройщиками. 
 
Новые условия вступили в силу с 11 января 2024 г. Предваряя изменения, Сбербанк и ВТБ заявили, что будут выдавать льготные ипотечные кредиты только при условии их субсидирования аккредитованным застройщиком. 
 
Официальную позицию Уральского банка реконструкции и развития DK.RU озвучила директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Алина Буслова:
 

— Ряд банков объявили о том, что будут предоставлять льготную ипотеку только при покупке жилья у аккредитованного застройщика с условием субсидирования им процентной ставки. Эта мера связана в первую очередь с тем, что правительством в декабре было принято решение снизить размер компенсации из бюджета кредитным учреждениям на оформление льготных жилищных кредитов. Сейчас размер этой субсидии рассчитывается по формуле: «ключевая ставка, увеличенная на 1,5 процентных пункта, за вычетом ставки по кредиту» (ранее: ключевая ставка плюс 2 процентных пункта).

По нашим прогнозам, результатом станет частичное перераспределение спроса клиентов в пользу тех банков, которые готовы продолжать работу по госпрограммам без дополнительного субсидирования ставки со стороны застройщика или покупателя.

УБРиР сегодня не меняет условия по льготным ипотечным программам и не вводит дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков. Экономика продукта позволяет нам на данном этапе сохранять текущие условия. В первые рабочие дни января мы видим, что объем входящих ипотечных заявок в нашем банке находится на уровне прошлых августа-сентября прошлого года — пиковых с точки зрения спроса месяцев 2023 г.

Читайте также на DK.RU:

Реклама. ПАО УБРиР. https://www.ubrr.ru/  erid: LjN8K5kDA

Автор: Валерия Зык
Самое читаемое
  • Екатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданийЕкатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданий
  • Владельца Уктусского молочного завода обязали заплатить 15 млн руб. бывшему собственникуВладельца Уктусского молочного завода обязали заплатить 15 млн руб. бывшему собственнику
  • На железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройствоНа железной дороге под Нижним Тагилом сработало взрывное устройство
  • Собственника «Призмы» верифицировали и обязали снести небоскреб до мая 2025 г.Собственника «Призмы» верифицировали и обязали снести небоскреб до мая 2025 г.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.