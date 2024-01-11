УБРиР обозначил свою позицию в ситуации с субсидированием льготных ипотечных программ
Изменение Правительством РФ порядка субсидирования льготных программ в начале 2024 г. вызвало публичную полемику между банками и застройщиками.
— Ряд банков объявили о том, что будут предоставлять льготную ипотеку только при покупке жилья у аккредитованного застройщика с условием субсидирования им процентной ставки. Эта мера связана в первую очередь с тем, что правительством в декабре было принято решение снизить размер компенсации из бюджета кредитным учреждениям на оформление льготных жилищных кредитов. Сейчас размер этой субсидии рассчитывается по формуле: «ключевая ставка, увеличенная на 1,5 процентных пункта, за вычетом ставки по кредиту» (ранее: ключевая ставка плюс 2 процентных пункта).
По нашим прогнозам, результатом станет частичное перераспределение спроса клиентов в пользу тех банков, которые готовы продолжать работу по госпрограммам без дополнительного субсидирования ставки со стороны застройщика или покупателя.
УБРиР сегодня не меняет условия по льготным ипотечным программам и не вводит дополнительных требований ни для застройщиков, ни для заемщиков. Экономика продукта позволяет нам на данном этапе сохранять текущие условия. В первые рабочие дни января мы видим, что объем входящих ипотечных заявок в нашем банке находится на уровне прошлых августа-сентября прошлого года — пиковых с точки зрения спроса месяцев 2023 г.
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