14,2 млн «неформально» работающих: каждый пятый россиянин «ушел в подполье»

К плюсам такой неформальной занятости эксперты относят возможность накопления опыта предпринимательства и шанс сохранить определенный уровень доходов.

Росстат со ссылкой на статистику последнего квартала 2023 г. сообщил, что каждый пятый россиянин работает неформально. В результате число работников в неформальном секторе экономики выросло до 14,2 млн человек. А значит, за год показатель увеличился почти на полмиллиона (13,7 млн неформально занятых в аналогичный период 2022 г.). В статистику по неформальной занятости попадают как работники в компаниях и на предприятиях, не зарегистрированных официально, так и те, кто работает на себя, не оформляя официально свою деятельность.

Рост числа таких работников во многом обусловлен именно развитием режима самозанятости, полагает заместитель руководителя направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Елена Хейфец:

В качестве работающих на себя регистрируется больше людей, в том числе за счет вхождения новых регионов в состав России. Другой причиной роста является увеличение среднесписочной численности работников у ИП — до 2,8 млн человек. Предприниматели внедряют новые управленческие решения, перестраивают логистические цепочки поставок, а потребительский спрос стабилизируется.

Эксперт отнесла к плюсам неформальной занятости возможность накопления опыта предпринимательства и шанс сохранить определенный уровень доходов. Инфляция приводит к тому, что люди чаще ищут подработку и обращаются к неофициальной занятости, этот сектор более доступный и гибкий для поиска заработка. Неформальную занятость стимулируют и высокие показатели безработицы в некоторых регионах. В основном неформально работают мигранты, а также сотрудники сферы услуг (уборщики, официанты, таксисты, горничные), а также мелкие предприниматели (продавцы на рынке, владельцы маленьких магазинов, кофеен, пекарен), художники, музыканты и писатели.

Хейфец отметила, что нужно различать теневой сектор с уходом от налогообложения и неформальный, где граждане платят сборы. В третьем квартале прошлого года таких плательщиков налога на профессиональный доход (НПД) было 8,5 млн человек, уточнила эксперт.

В среднесрочной перспективе число граждан, занятых в неформальном секторе, может расти, что во многом вызвано трансформацией рынка труда и развитием платформенной экономики, прогнозирует Хейфец из ЦСР. Тенденция будет зависеть от стабилизации экономической ситуации.

Налоговый режим самозанятости стал доступен в России с 1 июля 2020 г. Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от работы с физлицами, и 6% — с доходов от юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). За 2022 год число самозанятых увеличилось в 1,7 раза, до 6,5 млн человек, а их общая выручка составила 125,8 млрд руб. По данным ФНС на 1 сентября 2023 г., самозанятые россияне заплатили НПД в объеме 35,5 млрд руб, что на 56% больше, чем за тот же период прошлого года.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов считает, что к 2029 г. в России не останется ИП и самозанятых — эксперимент пора заканчивать, рассказывал DK.RU. Если их деятельность окажется прибыльной, они смогут вступать в ряды ООО и платить 20% от дохода как учредители юридического лица.