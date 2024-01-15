Что за Ту-214? «Аэрофлот» показал параметры нового самолета на 175 мест

Вскоре на рейсы поставят 63 новых российских самолета. Данные модели спроектированы в 1990-х и первой половине 2000-х гг. и не вполне соответствуют современному уровню цифровизации.

«Аэрофлот» и производитель самолетов Объединенная авиастроительная корпорация согласовали параметры салонов новых самолетов Ту-214, сообщает РБК. Речь идет о поставке 63 новых российских самолетов (18 — МС-21, 34 — SJ-100, 11 — Ту-214) до конца 2025 г. Первые пять Ту-214 должны быть поставлены авиакомпании в декабре 2024-го — январе 2025 г.

Первые 11 самолетов Ту-214 для «Аэрофлота» будут выполнены в двухклассной компоновке салона с максимальной пассажировместимостью 175 кресел: 12 бизнес-мест и 163 — в классе эконом. При выполнении полетов над водой пять кресел нужно будет демонтировать и установить на их месте спасательные плоты, если до берега лететь более 30 минут.

Шаг кресел в бизнес-классе составит 96 см, в экономе — 78 см. Сиденья планируется оснастить розетками и USB-разъемами, обеденными столиками, а для бизнес-пассажиров будут вмонтированы и коктейльные столики. Мониторы для стриминга развлечений для пассажиров бизнес-класса будут монтироваться в кресла самолетов, планирующихся к поставке только с 2026 г., следует из документов. Интернет на борту тоже появится не с первых поставок. В салоне Ту-214 будет четыре туалета: по одному в передней и задней части, два — в центре салона.

«Шаг кресел 78 см — стандарт для нашего авиапрома, он знаком, например, по Ту-154», — говорит автор портала FrequentFlyers.ru Илья Шатилин:

За последние полвека средний рост человека в России увеличился на 10 см. Поэтому сегодня 78 см — это не очень много. Например, в A320ceo, составляющих основу узкофюзеляжного парка «Аэрофлота», шаг кресел 81 см в экономе. Но уплотнение салонов — это общемировая тенденция, 30 дюймов в экономе (76,2 см) предлагают уже многие европейские авиакомпании. Для сравнения: у лоукостеров шаг кресел составляет 28–29 дюймов (71,12 и 73,66 см), меньше уже некуда. Например, заказанные «Аэрофлотом» в 2019 г. самолеты нового поколения Airbus 320/321neo рассчитаны на шаг 76,2 см в экономе, а более старые и заказанные раньше «ceo» — на 81 см. Это общемировой тренд на уплотнение и повышение доступности билетов. Мониторы в узкофюзеляжных самолетах вообще не нужны, гораздо эффективнее использовать стриминговые системы развлечений с трансляцией контента на персональные устройства пассажиров.

Важным элементом являются багажные полки. Их небольшой размер в Ту-214 является главным недостатком самолета, так как стандартных чемоданов Cabin Size (55х40х25 см) на них помещается едва ли не вдвое меньше, чем число пассажиров. Из-за этого придется или уменьшать норму ручной клади, или принудительно отправлять ручную кладь в багаж уже прямо на гейте, что вызовет большое неудовольствие пассажиров. Но «Аэрофлот» ранее уже просил ОАК увеличить размеры полок, и производитель отмечал, что может изготовить их по индивидуальному заказу.

Модели самолетов, спроектированные в 1990-х и первой половине 2000-х гг., уже далеко не в полной мере соответствуют тому уровню цифровизации, который свойственен нашей жизни сегодня, отмечает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин:

В нынешних условиях наличие возможности быстро зарядить телефон или планшет и доступ к мультимедийной системе на борту, а лучше еще и с выходом в интернет, значительно более важны, чем наличие мини-мониторов в спинке кресла или общих больших мониторов в проходе. При этом немаловажно при проектировании самолета и салона не только учесть профиль сегодняшнего пассажира, но и постараться заложить будущие тренды, чтобы в период его эксплуатации (а это 15–20 лет) интерьер морально не устаревал.

Стоимость всех самолетов составит 175,4 млрд руб., которые выделены из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). На них Минфин закупает облигации лизинговой компании «Ростеха» «Авиакапитал-Сервис» со ставкой купона 1,5% годовых. Основной долг по займу должен быть погашен в течение 18 лет.

При этом программа Ту-214 уже корректируется — в прошлом году Казанский авиационный завод должен был поставить неназванным заказчикам три новых самолета. Собрали только один борт, который перейдет спецзаказчику. «Аэрофлот» будет ждать поставок Ту-214 с кабиной под двух членов экипажа (сейчас три члена). В конце прошлого года «Ростех» только начнет испытания такого самолета в 2026 г. Твердых контрактов на новые Ту-214 в отрасли нет. Вместе с тем проект возобновления массового серийного производства Ту-214 может и вовсе оказаться невостребованным, ведь их заменят МС-21, выпуск которых с 2027 года должен вырасти до 36 единиц в год.

Напомним, в 2022 г. российская авиация попала под масштабные санкции США, Евросоюза и Канады, которые были введены в ответ на начало Россией военной операции на Украине. Западным контрагентам было предписано прекратить обслуживание и поддержку самолетов российских перевозчиков, заказ новых и ремонт старых Airbus и Boeing стал невозможным. В этих условиях «Аэрофлот» заказал российскую технику. К декабрю 2023-го «Аэрофлот» завершил страховое урегулирование с иностранными лизингодателями еще по 28 воздушным судам, писал DK.RU. В парке группы теперь 185 дерегистрированных самолетов, которые могут без ограничений использоваться в операционной деятельности.

Сейчас парк группы «Аэрофлот» (помимо одноименного перевозчика в группу входят авиакомпания «Россия» и лоукостер «Победа») состоит преимущественно из самолетов иностранного производства — Airbus и Boeing (270 бортов). Еще 78 российских среднемагистральных SSJ100 эксплуатирует «Россия».