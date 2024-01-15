Жителей Екатеринбурга научат грамотно помогать бездомным животным

Инициатором проекта «ЗнаемПомогаем» стал благотворительный фонд «ЗООзащита». На средства президентского гранта они запустят бесплатные офлайн- и онлайн-занятия для взрослых и детей.

Проект «ЗнаемПомогаем» стал победителем первого грантового конкурса Фонда президентских грантов. На 2,9 млн руб., полученных от государства, благотворительный фонд «ЗООзащита» запустит проект, который поможет обучить горожан грамотной помощи бездомным животным.

В рамках проекта планируется:

проведение обучающих офлайн-мероприятий,

создание онлайн-курса для взрослых, которые хотят получить системные знания о помощи бездомным животным,

разработка и запуск детской онлайн-игры, которая поможет освоить навыки взаимодействия с кошками и собаками.

Также сотрудники «ЗООзащиты» проведут круглый стол с представителями органов власти и правоохранителями, наладят работу кинологов-кураторов с подопечными животными, продолжат проводить «Уроки добра» в образовательных учреждениях и фестивали по пристрою животных.

Предполагается, что проект позволит восполнить нехватку знаний и навыков в вопросе помощи кошкам и собакам — как у простых граждан, так и у специалистов профильных и надзорных органов.

В работе каждой благотворительной организации есть свои нюансы и тонкости. Мы готовы масштабировать наши знания, полученные благодаря колоссальному опыту команды за 17 лет работы, чтобы волонтеры избежали ошибок, которые мы совершали в свое время; были подкованы в юридических вопросах, получили азы зоопсихологии и кинологии, — отметила директор фонда Анна Вайман.

Ранее Анна Вайман в интервью DK.RU рассказывала, что система защиты бездомных животных в Свердловской области пока не настроена:

Работа, которую должно выполнять государство, фактически отдана на откуп волонтерам. И все бы ничего, но среди них есть недобросовестные, те, кто содержит так называемые «черные» приюты, где питомцы просто умирают, не дождавшись, пока их возьмут в семью. Адекватных и ответственных зоозащитников не так много, как хотелось бы. Не будем забывать о «кастрюличницах», которые подкармливают бродячих собак и кошек на территории жилых районов. Они не решают проблему, а усугубляют ее.

В прошлом году DK.RU сообщал, что фонд «ЗООзащита» объявил сбор денег на содержание и лечение животных, которые находятся под его опекой.

А руководитель фонда и приюта HuskyEkb Анастасия Кудрявцева объявила в соцсетях о планах по закрытию своего проекта — из-за проблем в самой системе зоозащиты Екатеринбурга. Впрочем, судя по публикациями в соцсетях, фонд по-прежнему функционирует.