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Жителей Екатеринбурга научат грамотно помогать бездомным животным

Жителей Екатеринбурга научат грамотно помогать бездомным животным
Иллюстрация: Предоставлено фондом «ЗООзащита»

Инициатором проекта «ЗнаемПомогаем» стал благотворительный фонд «ЗООзащита». На средства президентского гранта они запустят бесплатные офлайн- и онлайн-занятия для взрослых и детей.

#НОВОСТИ

Проект «ЗнаемПомогаем» стал победителем первого грантового конкурса Фонда президентских грантов. На 2,9 млн руб., полученных от государства, благотворительный фонд «ЗООзащита» запустит проект, который поможет обучить горожан грамотной помощи бездомным животным.

В рамках проекта планируется:

  • проведение обучающих офлайн-мероприятий,
  • создание онлайн-курса для взрослых, которые хотят получить системные знания о помощи бездомным животным,
  • разработка и запуск детской онлайн-игры, которая поможет освоить навыки взаимодействия с кошками и собаками.

Также сотрудники «ЗООзащиты» проведут круглый стол с представителями органов власти и правоохранителями, наладят работу кинологов-кураторов с подопечными животными, продолжат проводить «Уроки добра» в образовательных учреждениях и фестивали по пристрою животных.

Предполагается, что проект позволит восполнить нехватку знаний и навыков в вопросе помощи кошкам и собакам — как у простых граждан, так и у специалистов профильных и надзорных органов.

В работе каждой благотворительной организации есть свои нюансы и тонкости. Мы готовы масштабировать наши знания, полученные благодаря колоссальному опыту команды за 17 лет работы, чтобы волонтеры избежали ошибок, которые мы совершали в свое время; были подкованы в юридических вопросах, получили азы зоопсихологии и кинологии, — отметила директор фонда Анна Вайман.

Ранее Анна Вайман в интервью DK.RU рассказывала, что система защиты бездомных животных в Свердловской области пока не настроена:

Работа, которую должно выполнять государство, фактически отдана на откуп волонтерам. И все бы ничего, но среди них есть недобросовестные, те, кто содержит так называемые «черные» приюты, где питомцы просто умирают, не дождавшись, пока их возьмут в семью. Адекватных и ответственных зоозащитников не так много, как хотелось бы. Не будем забывать о «кастрюличницах», которые подкармливают бродячих собак и кошек на территории жилых районов. Они не решают проблему, а усугубляют ее.

В прошлом году DK.RU сообщал, что фонд «ЗООзащита» объявил сбор денег на содержание и лечение животных, которые находятся под его опекой.  

А руководитель фонда и приюта HuskyEkb Анастасия Кудрявцева объявила в соцсетях о планах по закрытию своего проекта — из-за проблем в самой системе зоозащиты Екатеринбурга. Впрочем, судя по публикациями в соцсетях, фонд по-прежнему функционирует. 

Автор: Елизавета Порошина
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