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Основатель «Жизньмарт» откроет в городе ресторан корейской кухни

Основатель «Жизньмарт» откроет в городе ресторан корейской кухни
Иллюстрация: t.me/ivanzaichenko /4178

Иван Зайченко пока не раскрывает подробностей проекта. Все, что попало в сеть, — фото входной группы будущего ресторана.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Ресторатор Иван Зайченко планирует открыть в Екатеринбурге ресторан корейской кухни. В своем телеграм-канале он выложил снимок входа в новое заведение общепита и подписал его «Потихоньку, помаленьку.... Уххх». Никаких подробностей о проекте нет, бизнесмен говорит, что сейчас рассказать о чем-то подробнее не может, так как об этом попросил партнер.

Судя по иероглифам на фото, ресторан будет предлагать гостям корейскую кухню. Даже примерное его местонахождение пока неизвестно.

Напомним, Иван Зайченко основал сети «Сушкоф» и «Жизньмарт». Летом 2022 г. от отказался от открытия ресторана японской кухни «Сейкатцу» из-за резкого роста цен на рыбу. Проект был задуман еще до начала военной спецоперации России в Украине, которая и повлияла значительным образом на цены.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что братья Борисихины закрыли в Екатеринбурге второй ресторан. Итальянский ресторан Cibo на ул. Пушкина, 12 закрыт на неопределенный срок. Ярослав и Вадим Борисихины отмечают, что это не окончательное прекращение работы и обещают открыться снова. Вероятно, в новом формате.

Ресторан открылся семь лет назад, в январе 2017-го, в пространстве, где размещалась галерея «Свитер». Объект рассчитан на 100 посадочных мест. Его общая площадь — 300 кв. м. Cibo известен многим своей кухней, большими эклерами и ежегодным новогодним декором. В апреле 2023 г. закрылся ресторан Борисихиных Grain.

Также на DK.RU: В Екатеринбург заходит сеть ресторанов из Сибири

Автор: Александра Клименко
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