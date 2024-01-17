Депутат-коммунист предложил новый способ закрыть Ельцин Центр

Владимир Исаков уверен, что в федеральный закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» просто необходимо внести изменения.

Депутат от КПРФ Владимир Исаков внес в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Если инициатива будет одобрена, Ельцин Центр в Екатеринбурге будет ликвидирован.

В тексте документа сказано, что президентские центры могут быть созданы в память о российских главах, прекративших свои полномочия после 1 января 2000 г. Борис Ельцин, напомним, добровольно сложил полномочия 31 декабря 1999 г.

Коммунист свою инициативу пояснил тем, что «существование центра исторической памяти фигуры, которая своими действиями способствовала разрушению государства, не способствует формированию патриотизма и создает необъективную оценку исторических событий».

Напомним, закон о президентских центрах был принят в 2008 г., через год после смерти Бориса Ельцина. Ельцин Центр открылся в 2015 г. Попечительский совет центра возглавляет руководитель администрации президента Антон Вайно, в его состав входят министр обороны РФ Сергей Шойгу, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, первый заместитель руководителя АП Алексей Громов, полпред Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, в ноябре 2023 г. Ельцин Центр остался без директора. Операционный директор Ольга Жданович уволилась по собственному желанию, она планирует развивать личные проекты. В пресс-службе добляли, что информации о новом директоре нет.

Центр имени первого президента России уже не раз становился объектом обвинений в распространении «либероты и нетрадиционных ценностей». Так, в мае прошлого года в рамках XI Петербургского международного юридического форума на сессии «Бесогон и право» Никита Михалков заявил о необходимости закрыть Ельцин Центр. Причиной стал мультфильм.

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