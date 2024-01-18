Андрей Гавриловский увеличит высоту небоскреба «Парус» до 288 метров

Новый вариант проекта небоскреба представлен экспертно-консультационному совету при Союзе архитекторов Свердловской области. Бизнесмен собирается построить высотку за три года.

Чтобы увеличить высоту «Паруса» еще на 51 метр (с 237 до 288 м), Андрею Гавриловскому необходимы дополнительные участки земли в квартале улиц Малышева, Карла Либкнехта, Ленина и Красноармейской, которыми распоряжаются Росимущество и МУГИСО.

Сейчас на этих участках находятся хозяйственные постройки и гаражи. Бизнесмен хочет их снести и построить на этом месте парковку.

За пределами Садового кольца это будет второе по высоте здание в стране. Хотим уложиться со строительством в три года, но может быть уйдет и пять. Объем вложений нас в принципе не интересует. Деньги есть, и мы знаем, где их возьмем, — говорит Андрей Гавриловский (цитата по e1.ru).

Новый небоскреб будет состоять из многофункционального комплекса с гостиницей, офисов в нем будет мало, они займут в основном первые этажи. На верхних этажах помимо бассейнов будет работать большой развлекательный центр и рестораны с кухнями разных стран. Девелопер сообщил, что на крыше «Паруса» разместится трехуровневый бассейн из шести чаш — трех закрытых и трех открытых. Две чаши перевезут из «Высоцкого».

С БЦ «Высоцкий» «Парус» будет соединен стеклянным мостом.

Ранее DK.RU сообщил, что собственника «Призмы» верифицировали (им оказался бизнесмен Андрей Хорошилов, владеющий терминалом «Чкаловский») и обязали снести небоскреб до мая 2025 г.

Напомним, что Екатеринбург занял первое место в России по количеству высотных зданий. Только в 2023 году в столице Урала появилось 500 новых объектов выше 20 этажей. Всего в городе 12 671 такое здание. У ближайшего соседа по рейтингу — почти вдвое меньше.

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