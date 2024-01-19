На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге будут собирать люксовые авто

Летом 2023 г. Минпромторг говорил, что завод в Санкт-Петербурге отдадут под производство грузовиков холдингу «Алмаз-Антей», однако планы изменились. Интерес к площадке проявляет «Газпром».

Aurus планирует организовать сборку автомобилей на базе бывшего завода Toyota в Петербурге, пишет «Коммерсант». Издание отмечает, что глава ООО «Аурус» Андрей Панков уже возглавил юрлицо «Шушары Авто», которому принадлежит экс-завод Toyota в Петербурге. Кроме того, Aurus разместил несколько вакансий на производственный персонал в Санкт-Петербурге.

В Aurus и «Шушары Авто» отказались от комментариев.

Конечным бенефициаром завода в Санкт-Петербурге является ФГУП НАМИ, который также на 63% контролирует Aurus.

Источники издания добавляют, что в производстве Aurus на базе бывшего завода Toyota заинтересован «Газпром», который в конце прошлого года объявил о желании войти в проект по произоводству автомобилей и готов выкупить 40% акций Aurus. Как рассказывал DK.RU, в планах «Газпром» расширить линейку Aurus и наладить производство более дешевых автомобилей под брендом компании.

Однако летом прошлого года в Минпромторге заявляли, что НАМИ передаст завод Toyota в Петербурге в собственность оборонного холдинга «Алмаз-Антей». Концерн заявлял, что с 2024 г. будет собирать собственные грузовики на освободившейся площадке. В «Алмаз-Антей» не стали комментировать планы Aurus.

Эксперты говорят, что бывший завод Toyota больше подходит для сборки легковых авто, чем грузовых, так что вероятность, что площадку отдадут именно Aurus, велика.

С середины 2021 г. Aurus серийно выпускают в Елабуге, в том числе сварка и окраска кузовов ведется на базе площадки «Соллерс», однако объемы производства там невелики и составляют порядка 200 машин в год.

Издание добавляет, что Санкт-Петербург ранее считался автомобилестроительным регионом страны, но сейчас все автозаводы там простаивают. Помимо бывшего завода Toyota, в городе до сих пор не возобновил работу бывший завод Nissan («Лада Санкт-Петербург», передан АвтоВАЗу), а также простаивает площадка Hyundai. Как сообщал DK.RU, последний может возобновить работу уже в этом году.

В конце декабря 2023 г. южнокорейская Hyundai Motor одобрила продажу завода в России в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс». В январе 2024 г. стало известно, что завод в Санкт-Петербурге готов запустить сборку недособранных ранее машин моделей Rio и Solaris.