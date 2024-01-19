Производители куриного мяса и яиц просят о специальных мерах поддержки

В прошлом году куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом, цена на них выросла на 59%. Мясо птицы подорожало за год на 25%. Птицеводы не видят оснований для снижения цен.

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) направил письмо в адрес Минсельхоза с просьбой предоставить птицеводам льготы и субсидии для наращивания производства куриного мяса и яиц, пишут «Ведомости». В письме говорится, что без поддержки со стороны государства стимулировать инвестиции, а также увеличить производство продукции не получится.

Птицеводы просят в 2,5 раза поднять лимит на привлечение краткосрочных льготных кредитов — с 600 млн до 1,5 млрд руб.

Отдельно производители просят запретить торговым сетям делать наценку на яйца выше 5-10%, также продуктовый ритейл нужно обязать заключать долгосрочные контракты на поставку яиц и мяса кур: на такие договоры должно приходится не менее 75% контрактов.

Кроме того, производители просят включить строительство, реконструкцию и модернизацию птицефабрик в программу возмещения части прямых понесенных затрат, а также предоставить субсидии на создание инфраструктурных объектов: газификацию, электроснабжение, водоснабжение, коммуникации и дороги. По мнению птицеводов, также необходимо отдавать землю под строительство птичников в приоритетном порядке.

Представитель Минсельхоза сообщил, что ведомство получило обращение, однако там отметили, что птицеводы и так получают льготы и субсидии:

Общий объем господдержки сельского хозяйства по основным отраслевым программам в 2024 г. составит 558,6 млрд руб., — уточнили в ведомстве.

DK.RU рассказывал, что производители яиц считают резкое подорожание яиц и мяса кур в конце 2023 г. «абсолютно нормальным, справедливым и адекватным». Что касается куриного яйца, то диапазон цен в 110-125 руб. наиболее точно отражает реальную стоимость продукции, говорила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Напомним, что в прошлом году куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом — цена на них, по данным на конец декабря 2023 г., выросла почти на 59%. Мясо птицы за прошлый год подорожало на 25%.