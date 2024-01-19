Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.01
88,66
96,58
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Производители куриного мяса и яиц просят о специальных мерах поддержки

Производители куриного мяса и яиц просят о специальных мерах поддержки
Иллюстрация: РИА Новости

В прошлом году куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом, цена на них выросла на 59%. Мясо птицы подорожало за год на 25%. Птицеводы не видят оснований для снижения цен.

#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) направил письмо в адрес Минсельхоза с просьбой предоставить птицеводам льготы и субсидии для наращивания производства куриного мяса и яиц, пишут «Ведомости». В письме говорится, что без поддержки со стороны государства стимулировать инвестиции, а также увеличить производство продукции не получится.

Птицеводы просят в 2,5 раза поднять лимит на привлечение краткосрочных льготных кредитов — с 600 млн до 1,5 млрд руб.

Отдельно производители просят запретить торговым сетям делать наценку на яйца выше 5-10%, также продуктовый ритейл нужно обязать заключать долгосрочные контракты на поставку яиц и мяса кур: на такие договоры должно приходится не менее 75% контрактов.

Кроме того, производители просят включить строительство, реконструкцию и модернизацию птицефабрик в программу возмещения части прямых понесенных затрат, а также предоставить субсидии на создание инфраструктурных объектов: газификацию, электроснабжение, водоснабжение, коммуникации и дороги. По мнению птицеводов, также необходимо отдавать землю под строительство птичников в приоритетном порядке.

Представитель Минсельхоза сообщил, что ведомство получило обращение, однако там отметили, что птицеводы и так получают льготы и субсидии: 

Общий объем господдержки сельского хозяйства по основным отраслевым программам в 2024 г. составит 558,6 млрд руб., — уточнили в ведомстве.

DK.RU рассказывал, что производители яиц считают резкое подорожание яиц и мяса кур в конце 2023 г. «абсолютно нормальным, справедливым и адекватным». Что касается куриного яйца, то диапазон цен в 110-125 руб. наиболее точно отражает реальную стоимость продукции, говорила гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева.

Напомним, что в прошлом году куриные яйца стали самым подорожавшим продуктом — цена на них, по данным на конец декабря 2023 г., выросла почти на 59%. Мясо птицы за прошлый год подорожало на 25%.

Автор: Екатерина Круглова
Самое читаемое
  • Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк под ударом. Крупнейшие банки лишат ипотечных госсубсидий?Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк под ударом. Крупнейшие банки лишат ипотечных госсубсидий?
  • В центре Екатеринбурга закрывается экомаркетВ центре Екатеринбурга закрывается экомаркет
  • Свердловская область получит 372 млн руб. на строительство десяти новых гостиницСвердловская область получит 372 млн руб. на строительство десяти новых гостиниц
  • Новый игрок на стройрынке Екатеринбурга начнет с проектов на Вторчермете и УктусеНовый игрок на стройрынке Екатеринбурга начнет с проектов на Вторчермете и Уктусе
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.