Андрей Себрант: «ПК — велосипед для мозга, а искусственный интеллект — паровой двигатель»

Пока ИИ работал «за кулисами» и делал жизнь комфортнее, на него не обращали внимания. Осознав, что с ним можно общаться, люди испугались. Топ-менеджер Яндекса — о том, есть ли для этого основания.

Андрей Себрант, кандидат физико-математических наук, один из первых деятелей рунета, директор по маркетингу сервисов компании «Яндекс», профессор ВШЭ, считает появление искусственного интеллекта революцией, знаменующей новый виток в развитии человечества. Без жертв, конечно, не обойдется, но в целом ИИ принесет людям огромную пользу.

— Недавно в ходе выступления, посвященного искусственному интеллекту, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла вспомнил метафору, использованную Стивом Джобсом в презентации первого персонального компьютера: ПК — это велосипед для мозга. Он отметил: то, что происходит сейчас в сфере ИИ, — для мозга уже не велосипед, а паровой двигатель.

Может показаться, что паровой двигатель — нечто устаревшее, но топ-менеджер точен в сравнении: рядом с нами впервые появился не механизм для усиления действия наших собственных мышц (если вы не крутите педали, велосипед не едет), а интеллектуальный инструмент, который можно запустить нажатием кнопки (как паровой двигатель), и который будет работать самостоятельно. ИИ — революционная вещь. Его можно сравнить с ПК и интернетом, которые кардинально изменили нашу жизнь.

Внедрение в жизнь чего-то нового всегда сопряжено со страхами. Когда-то люди боялись безлошадных экипажей (так называли автомобили на заре их появления). Газеты писали, что многие будут сходить с ума, увидев их на улице, некоторые требовали, чтобы перед авто обязательно шел человек. Так было на протяжении всей истории развития науки и техники: сначала человечество пугается и запрещает нововведения, а потом начинает их ценить.

Что касается ИИ, он присутствует рядом с нами достаточно давно. Термин начал массово употребляться около пяти лет назад, но первые теоретические разработки и даже первые нейронные сети появились в прошлом веке. Всерьез тему искусственного интеллекта начали обсуждать в 2016 г., когда генеральный директор Google Сундар Пичаи заявил: мы наконец-то построили мобильный мир, в котором люди не привязаны к месту, поскольку у них в карманах есть устройство с нормальным мобильным интернетом. Дальше мы будем строить мир, в котором на первом месте будет ИИ.

В том же 2016 г. вышел и снискал популярность на музыкальных сервисах альбом «Нейронная оборона», где тексты песен были сгенерированы нейросетью Яндекса. Позднее появилась написанная нейросетями музыка. А в 2018 г. в Екатеринбурге на стене пятиэтажки был создан мурал по мотивам античной мозаики, утраченные элементы которой восстановила нейросеть Яндекса (прим. ред.: размещен в рамках фестиваля STENOGRAFFIFA по адресу: г. Екатеринбург, ул. Попова, 9).

Источник фото: страница STENOGRAFFIFA ВКонтакте. Автор: Дарья Лоскутова. Оригинальное изображение на сюжет об Ахиллесе украшало пол римской виллы Ла Ольмеда в Испании (IV век н. э.)

Таким образом, ИИ постепенно становился частью нашей жизни. Люди звонят в Яндекс или Google — и им отвечает нейросеть, обученная на миллиардах запросов пользователей. Мы не умерли от спама не потому, что его фильтруют умные программисты. Они давно разработали нейросеть, которая научилась фильтровать спам.

Пока ИИ работал «под капотом», «за кулисами» и просто делал жизнь комфортнее, на него не обращали внимания. Но потом люди обнаружили, что с этим «закулисьем» могут общаться не только программисты, но и они сами. Вы задаете ИИ вопрос — и слышите ответ, вы просите его написать реферат — и тут же его получаете. Люди испытали шок и испугались, как испугались бы, если бы автомобиль заговорил с ними человеческим языком.

В ближайшее время сфера практического применения ИИ расширится. В частности изменится работа с привычным софтом. Так, в графических редакторах появится помощник, который будет решать рутинные задачи «по щелчку», а также рассказывать и показывать пользователю, как надо действовать. В целом все программы «поумнеют».

Отнимет ли ИИ работу у людей

— В 30-е годы прошлого века появились приличные устройства записи и воспроизведения звука и главное — звуковая дорожка в кино. Это стало большим потрясением для таперов. В США десятки тысяч членов «Лиги защиты музыки» выступили против звукозаписи. Они говорили о конце музыкальной культуры, о том, что на человечество обрушивается «консервированная музыка», и противопоставляли ее — «бездушную», «механическую» — живому исполнению. Итог баталий очевиден: новое победило. Но «живые» концерты никуда не делись. Что касается таперов, многие из них остались не у дел, им пришлось переквалифицироваться. С лучшими же из них звукозаписывающие студии начали заключать договоры и продавать их записи.

То же самое произойдет в ближайшие годы со многими профессиями. В ноябре 2023 г. Яндекс провел большую конференцию с участием иностранных спикеров и впервые не привлек к работе переводчиков-синхронистов. Мы отказались от них, потому что буквально за год нейропереводчик достиг уровня хорошего синхрониста. А функция синтеза голоса (все знают Алису) позволяет озвучивать текст с правильными интонациями. Да, в переводах были огрехи и ошибки, но они бывают и у профессиональных переводчиков.

Разумеется, в сложных международных переговорах опытнейший переводчик, который чувствует все нюансы, необходим. Тонкости художественного текста ИИ тоже пока не может передать. Тем не менее профессия переводчика сегодня находится в зоне риска.

В то же время возникают новые профессии, например, тренер нейросети. Еще год назад этого словосочетания не существовало. Сейчас в команде Яндекса тренировкой нейросеток занимаются порядка 100 человек. Это высококвалифицированные журналисты, филологи — люди, умеющие быстро работать с информацией, профессионально заниматься фактчекингом. Все знают, что сейчас нейросети слабоваты в области фактчекинга: они придумывают то, о чем их не просили. Кто сумеет обучить их лучше, чем преподаватель журфака? У нас на глазах родилась новая профессия и появились школы тренеров нейросети.

Как ИИ влияет на робототехнику

— Робот-пылесос, как и умная колонка, демонстрирует, что новое — необязательно страшное: робот — не Терминатор, который придет, чтобы вас уничтожить. Он может просто ездить по полу, развлекать вашего кота и еще собирать пыль. Сегодня создается все больше человекоподобных роботов. В будущем они смогут трудиться в тех областях, где не хватает человеческих рук, например, ухаживать за пожилыми и больными людьми. Но простой робот-манипулятор для этого не подходит — нужен робот, способный обучаться и взаимодействовать с человеком. Эту задачу как раз позволит решить ИИ.

Допустим, вы хотите, чтобы робот научился делать чай так, как вы привыкли. До появления ИИ вам пришлось бы нанять дорогого программиста, который попытался бы составить алгоритм заваривания чая, понятный роботу. С ИИ вы сами все ему объясните, и он научится это делать, пусть и не с первого раза.

Роботы уже применяются в медицине, в частности в офтальмологии (когда нужно выполнять суперточные манипуляции), в нейрохирургии (в операциях на открытом мозге). Робототехника продолжит активно развиваться, и ИИ будет этому способствовать.

Технологии, которые будут определять наш мир в ближайшее время

— Еще 10–15 лет назад никто, за исключением редчайших специалистов, о нейросетях не говорил, не слышал и не писал. Сегодня мы не знаем, какие технологии будут определять наше развитие через 10 лет, как не знаем, какие профессии будут востребованы. Однако краткосрочные тренды нам понятны. Они связаны с энергетическим переходом, с развитием альтернативных (чистых) источников энергии, а также с биотехнологиями. Сегодня широко обсуждается AlphaFold — программа на базе искусственного интеллекта (прим ред.: разработана Google DeepMind), которая выполняет предсказания пространственной структуры белка. Это важно для разработки эффективных лекарств.

Мы видим, что наметился колоссальный прорыв в медицине и фармакологии — цифровая медицина. Именно цифровые технологии будут обеспечивать увеличение продолжительности и качество жизни человека.

Текст подготовлен на основе выступления Андрея Себранта на ReForum.

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