Блиновскую отправили в СИЗО из-за новогоднего корпоратива

Несмотря на домашний арест, Елена Блиновская продолжала вести роскошный образ жизни и даже организовала новогодний корпоратив, входные билеты на который продавала по 250 тыс. руб.

Еще 24 января столичный главк СКР планировал ходатайствовать о продлении блогеру Елене Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста еще на два месяца, но в понедельник, не дожидаясь этой даты, следователь обратился в суд с просьбой отправить Елену Блиновскую прямо в СИЗО. Замоскворецкий райсуд принял решение о замене домашнего ареста на реальный, сообщает Коммерсантъ.

Причиной стало неоднократное нарушение Блиновской установленных ограничений. Ей предъявлено еще одно обвинение — в использовании электронных ключей юрлиц без их ведома для неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов двух подконтрольных ей фирм.

Основной причиной, по которой той необходимо ужесточить меру пресечения, был назван новогодний корпоратив, который блогер устроила у себя дома, в элитном коттеджном поселке Миллениум Парк в подмосковной Истре 23 декабря 2023 г. На него она пригласила как VIP-клиентов, которым входной билет обошелся в 250 тыс. руб., так и своих партнеров по бизнесу, рассказал представитель ГСУ СКР:

Цинично, пренебрегая установленными ранее ограничениями, Блиновская провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой общалась в том числе со свидетелем по уголовному делу. Меры по погашению ущерба не принимает. Она продолжает вести светскую жизнь, что неоднократно освещалось в СМИ, в связи с чем прошу избрать обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 апреля.

Защита Елены Блиновской попыталась убедить суд в том, что ее клиентка не знала о статусе приглашенной на вечеринку дамы по делу о неуплате налогов. Однако суд встал на сторону следствия, и по окончании заседания госпожа Блиновская отправилась в СИЗО. Прокурор позицию следствия поддержал.

В этот же день Блиновской было предъявлено новое обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ). По данным ГСУ СКР, Елена Блиновская и не установленные следствием лица «с целью оптимизации налогообложения» назначили номинальных директоров в адыгейском ООО «Ярославна» и питерском ООО «Капелла». Не позднее 31 декабря 2019 г. Блиновская вместе с соучастниками получили в свое распоряжение электронные ключи от системы «Клиент-Банк» этих двух фирм. Блогера уличили в использовании электронных ключей юрлиц без их ведома для неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ей структур. Неправомерные переводы со счетов «Ярославны» и «Капеллы» осуществлялись, по версии следствия, вплоть до июля 2022 г.

По версии столичного главка СКР, обвиняемая получала доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов по личностному росту, используя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов 150 млн руб. в год. Однако с 2019 по 2021 год Блиновская заработала не менее 5 млрд руб. не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ. Королева марафонов целенаправленно и формально раздробила бизнес. В общей сложности получаемый доход распределялся на счета почти двух десятков фирм и трех ИП. Следствие установило, что из 918 млн руб. неуплаченных налогов (с учетом штрафов и пеней эта сумма выросла почти до 1,5 млрд руб.) обвиняемая незаконно легализовала как минимум 43 млн руб., купив на них иномарку мужу, оборудование для фирм супруга и сестры, а еще часть средств ушла в августе 2021 г. на празднование 40-летия самой Елены Блиновской на Алтае, где она арендовала отель Altay Resort.

В январе блогеры Чекалины выплатили в бюджет 504 млн руб. Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем Чекалин погасили все свои долги перед государством, уголовное преследование блогера и ее мужа было прекращено, рассказывал DK.RU.