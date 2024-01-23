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В бюджетных больницах Свердловской области не хватает более 400 врачей

ДГБ №8, Екатеринбург, Санаторная, 22
ДГБ №8, Екатеринбург, Санаторная, 22. Иллюстрация: DK.RU

Из-за нехватки специалистов медицинские учреждения не могут в полном объеме оказывать помощь пациентам уже на протяжении нескольких лет.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

В медицинских учреждениях Свердловской области не хватает больше 400 врачей, заявила Ольга Ковтун, ректор Уральского государственного медицинского университета.

Ольга Ковтун рассказала, что больницы Свердловской области из-за дефицита врачей не могут оказывать медицинскую помощь в полном объеме на протяжении нескольких лет. По ее словам, увеличивается потребность в акушерах-гинекологах, неонатологах, анестезиологах-реаниматологах и онкологах, поскольку главной причиной смертности в Свердловской области являются сердечно-сосудистые заболевания и рак. Предполагается, что дефицит врачей на местах удастся снизить силами университета, где в 2024 г. планируется выпустить 560 врачей и 570 ординаторов, уточняет «Ъ-Урал».

Напомним, на прошлой неделе сотрудники скорой помощи Кушвы записали обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором пожаловались на то, что им не оплачивают переработки, не выдают спецодежду, а помещение станции не ремонтируют.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что надзорный орган проведет собственную проверку.

Читайте также на DK.RU: Научные прорывы и дефицит обычных врачей. О современной медицине глазами ректора УГМУ

Автор: Татьяна Юстус
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