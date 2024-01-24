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Старинный дом начали сносить в Екатеринбурге в ночь на 24 января

Старинный дом начали сносить в Екатеринбурге в ночь на 24 января
Иллюстрация: 66.RU

Техника приехала к строению XIX в., ранее отреставрированному волонтерами, около 22.00. Собственник дома утверждает, что полностью дом не уничтожат.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Накануне поздно вечером в Екатеринбурге начали сносить старинный дом, отреставрированный волонтерами «Том Сойер Феста». У здания, возведенного в XIX в., нет охранного статуса, но, как утверждают участники фестиваля, и документов на снос и реконструкцию владелец строения не имеет.

66.RU пишет, что спецтехника появилась у дома псаломщика Топоркова на ул. Чернышевского, 6 около десяти часов вечера. С усадьбы сняли наличники, снесли стену с торца здания. Сообщается, что собственник здания планирует перестроить дом «по изначальному проекту» и расширить территорию строения, для чего и потребовалось снести одну из стен. Кроме того, есть сведения, что у крыши старинного дома после окончания работ появится деревянное обрамление.

Усадьбу отреставрировали в 2019 г. в рамках фестиваля «Том Сойер Фест», тогда волонтеры отремонтировали фасад, восстановили утраченный декор и полностью заменили кровлю с водосточной системой.

Накануне вскоре после прибытия к дому стройтехники на место прибыли волонтеры, вызвали полицию (известно, что правоохранителей не было на месте через час после вызова).

Никаких документов у них нет ни на снос, ни на проект. Все машины и ремонтники, которые занимались демонтажем, после нашего приезда быстро уехали, — рассказала 66.RU участница команды фестиваля Екатерина.

Напомним, на этой неделе DK.RU писал также, что в Екатеринбурге снесли здание на улице Репина, которому более 100 лет. Здание бывшей спичечной фабрики, которое находилось по адресу Репина, 20, рядом с Ивановским кладбищем, начали демонтировать еще в декабре.

Комплекс зданий первой крупной на Урале спичечной фабрики возвели в 1867 г. В начале прошлого столетия здесь уже ежегодно производили 65 тыс. ящиков серно-фосфорных спичек. Позже часть помещений приспособили как жилье — там было 7 комнат площадью по 10 кв. м. В 2020 г. дом был признан аварийным, и жителей расселили. А земельный участок был изъят для муниципальных нужд.

Кроме того, в начале года в городе снесли двухэтажный дом по ул. Розы Люксембург, 32. В 2021 г. здание выкупила «Брусника». Застройщик сообщил, что много лет в нем располагались офисные помещения, арендаторы и собственники которых не заботились о техническом состоянии здания.

В конце прошлого года начали сносить здания завода «Ювелиры Урала». На его месте застройщик «Ривьера-Инвест-Екб» планирует построить жилой комплекс из четырех домов. Первый начнут возводить в начале 2024 г.

Автор: Александра Клименко
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