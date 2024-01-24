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На полтора месяца раньше весны. Под Екатеринбургом зафиксированы первые пожары - 2024

На полтора месяца раньше весны. Под Екатеринбургом зафиксированы первые пожары - 2024
Иллюстрация: ru.freepik.com

Торфяники горят в Березовском городском округе, один из очагов находится совсем близко к населенному пункту. Власти надеются, что в борьбе помогут прошедшие снегопады.

#ПОЖАРЫ#НОВОСТИ

В Березовском городском округе под Екатеринбургом обнаружены возгорания торфяных залежей. В районе поселка Солнечный, в 50 км от Екатеринбурга, дымят 12 очагов. Ближайший очаг находится всего в 400 метрах от Солнечного.

Глава Березовского городского округа Евгений Писцов сообщил в своем телеграм-канале:

Принято решение силами авиабазы произвести перемешивание торфа со снегом, чтобы напитать его влагой и заглушить дым. Работы решено провести безотлагательно, не давая очагам разрастаться.

Также глава выразил надежду, что богатая на снегопады зима поможет справиться с пожарами на торфяниках, подняв воду в болотах и лесных озерах.

Напомним, Свердловская область в минувшем году стала лидером страны по числу пожаров. В середине октября 2023 г. в регионе горело 1,1 га леса, действовало восемь лесных пожаров. Борьба с огнем в регионе продолжалась практически в режиме нон-стоп с апреля. 

Ранее DK.RU сообщал, что с арендаторами лесных участков, которые не помогают тушить пожары, расторгнут договоры. 

 

Автор: Александра Клименко
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