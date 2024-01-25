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Проект трассы за одну копейку. Такие условия предложила региону фирма «УралДорТехнологии»

Проект трассы за одну копейку. Такие условия предложила региону фирма «УралДорТехнологии»
Иллюстрация: DK.RU

На втором месте в конкурсе компания, предложившая контракт на один рубль. Начальная стоимость, которую готов был заплатить Департамент государственных закупок Свердловской области, — 130 млн руб.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Проект трассы Свердловская область-ХМАО подготовят за одну копейку. Такие условия предложила компания «УралДорТехнологии», которая выиграла на торгах. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок, пишет URA.RU.

«Выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации в целях строительства объекта капитального строительства «Строительство автомобильной дороги деревня Владимировка — граница Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на территории Тавдинского городского округа»… Окончательная цена 0,01 рубль», — сказано на сайте.

Начальная стоимость, которую готов был заплатить Департамент государственных закупок Свердловской области, — 130 млн руб., но «УралДорТехнологии» предложили свои условия. На втором месте рейтинга поставщиков стоит компания, предложившая контракт на один рубль. Средства на реализацию проекта будут выделены из бюджета Свердловской области.

Напомним, Евгений Куйвашев согласовал проект новой трассы в ХМАО в ноябре прошлого года. Новая трасса пройдет по территории Тавдинского городского округа через деревню Владимировку до границы Свердловской области, а дальше — по Кондинскому району ХМАО. Длина свердловской части составит почти 59 км.  

Строительные работы начнутся в 2025–2026 гг. Они будут разбиты на два этапа. На первом этапе проложат участок от Владимировки до подъезда к поселку Карабашка. На втором — участок от подъезда к Карабашке до границы с ХМАО.  

Проект будет финансироваться из бюджета региона. Его стоимость пока не определена.

Трасса из Свердловской области в Ханты-Мансийский автономный округ станет одним из логистических маршрутов хаба «Сухой порт». Власти расссчитывают, что последний даст региону новые возможности, рабочие места и к 2035–2040 гг. около 10–12 млрд руб. в виде налогов.

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Автор: Татьяна Юстус
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