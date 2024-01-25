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РЭК проиграла ФАС третий суд: она настаивала, что тарифы в 2023 г. были повышены законно

РЭК проиграла ФАС третий суд: она настаивала, что тарифы в 2023 г. были повышены законно
Иллюстрация: DK.RU

В третий раз суд подтвердил законность предписания ФАС в отношении РЭК Свердловской области. Напомним, в 2022 г. тарифы на электроэнергию были подняты на 35%.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Кассация подтвердила законность предписания ФАС в отношении РЭК Свердловской области. Служба отменила решение регионального тарифного органа и предписала ему пересмотреть тарифы на электроэнергию для граждан за 2023 г.

РЭК Свердловской области исполнила требование ведомства в установленный срок и снизила дневные и пиковые тарифы на электрическую энергию для населения. Но с решением и предписанием службы осталась не согласна и попыталась оспорить их. Однако суды трех инстанций поддержали позицию ведомства.

Напомним, осенью 2022 г. свердловская РЭК повысила цены на электричество на 35%. После чего в ФАС России поступило множество жалоб на высокие дневные и пиковые тарифы на электроэнергию. Служба провела проверку и выявила, что Региональная энергетическая комиссия неверно установила тарифы на текущий год.

Суд не разрешил свердловской РЭК поднять тарифы на электроэнергию. Антимонопольщики отменили постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области и предписали снизить дневные и пиковые тарифы на электрическую энергию для граждан до 1 февраля 2023 г. 

РЭК попыталась оспорить предписание ФАС России, однако суды двух инстанций на 10 октября 2023 г. поддержали позицию службы. Теперь РЭК обязана пересмотреть свои расчеты.

Тем не менее в 2024 г. тарифы на ЖКХ в Свердловской области вырастут почти на 10%. Увеличение платежей в регионе будет разным в зависимости от муниципалитета. На севере рост составит почти 14%.

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Автор: Татьяна Юстус
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