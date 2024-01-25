В топе стран, где планируют отдыхать российские туристы, оказались Италия и Франция

Тройку европейских государств замыкает Белоруссия. По традиции, наверху рейтинга Таиланд, Турция, Абхазия и Грузия. Добавились — Азербайджан и Казахстан.

Российские туристы стали чаще ездить за границу. В 2023 г. доля организованных поездок выросла до 80%. В 2022 г. количество организованных туристов составляло 65% от всего числа путешественников. Таким образом, более 8 млн человек запланировали поездки с помощью турфирм в прошлом году, что на миллион больше, чем в позапрошлом. В доковидные времена количество российских организованных туристов было на уровне 14 млн. Об этом сегодня сегодня на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Он назвал топ стран, куда планируют поехать в этом году российские туристы. В списке оказались Белоруссия, Абхазия, Турция, Грузия, Италия, Азербайджан, Франция, Тайланд и Казахстан, уточняет JustMedia.ru.

Все же некоторые направления вернулись к доковидным показателям. Например, Турция в 2023 г. приняла 7 млн гостей из России, Таиланд — 1,5 млн чел, Куба — 185 тыс. чел., Мальдивы — 209 тыс. чел. В топе также остаются Египет и Арабские Эмираты.

Напомним, весной-летом из Екатеринбурга появятся прямые рейсы в Бодрум. Их анонсировал президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского Союза туриндустрии Михаил Мальцев. Пока прямые рейсы из Екатеринбурга есть только в Стамбул и Анталью. Также сегодня напрямую из Екатеринбурга можно улететь в Египет, Таиланд, ОАЭ и на Шри-Ланку.

Кроме того, УАТ ведет переговоры об открытии новых прямых рейсов в Юго-Восточную Азию. По мнению членов УАТ, интересными направлениями здесь могут стать Малайзия и Вьетнам. По словам Мальцева, профессиональное туристское сообщество все еще ожидает, что из Кольцово откроются прямые рейсы в Китайскую Народную Республику. Тем более что это направление интересно не только для выездного, но и въездного туризма.

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