Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 13.01
88,13
96,75
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Для тех, кто устал от Антальи»: из Екатеринбурга запустят чартерные рейсы в Бодрум

«Для тех, кто устал от Антальи»: из Екатеринбурга запустят чартерные рейсы в Бодрум
Иллюстрация: DK.RU

Предполагается, что рейсы будут выполняться с мая 2024 г. раз в 10 дней. А 90% билетов будут продаваться вместе с туром. Туроператоры считают новое направление перспективным.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

С 3 мая 2024 г. Azur Air вместе с туроператором Anex Tour запустят чартерные рейсы из Екатеринбурга в Бодрум — турецкий курорт на берегу Эгейского моря. Оператор запланировал отправления раз в девять ночей.

Предполагается, что 90% билетов будут продаваться вместе с туром. А перелеты будут доступны по 27 сентября. Цены на туры за двоих стартуют от 150 тыс. руб.

Наличие возможности улететь в Бодрум прямым рейсом — хороший вариант для екатеринбуржцев как одна из альтернатив. Многие туристы признаются, что устали от Антальи и хотят чего-то нового. Как раз Бодрум дает полуевропейский отдых, более приближенный к отдыху в Греции на Кипре, — прокомментировал 66.RU турагент Дмитрий Денгольц.

Сейчас улететь из Екатеринбурга в Бодрум самостоятельно можно с пересадкой через Москву или Стамбул. Но, как отмечают туроператоры, до мая на курорте возможен только прогулочный отдых. 

Ранее DK.RU писал о новых рейсах в зимнем расписании аэропорта Кольцово. Так, «Уральские авиалинии» возобновили прямые перелеты в Ереван из Екатеринбурга и в обратном направлении с 13 января — рейсы будут осуществляться три раза в неделю. После новогодних каникул авиакомпания начала летать в Ташкент, Самарканд, Фергану, а также в Баку.

В ноябре из Екатеринбурга запустили рейсы в Минск с посадкой в Самаре. Из будет выполнять Red Wings. А ранее Red Wings возобновил прямые перелеты в города Грузии — Тбилиси и Кутаиси.

Читайте также на DK.RU: «Во внутреннем туризме надо делать ставку на города-миллионники, во внешнем — на Китай». Михаил Мальцев — о развитии туриндустрии в 2024.

Автор: Елизавета Порошина
Самое читаемое
  • Власти определились, что будет на месте мясокомбината на ВторчерметеВласти определились, что будет на месте мясокомбината на Вторчермете
  • Мэрия определилась. В этом году в концессию в Екатеринбурге отдадут девять объектовМэрия определилась. В этом году в концессию в Екатеринбурге отдадут девять объектов
  • Андрей Брауде: «Нас ждет если не галопирующий, то значительный рост арендных ставок»Андрей Брауде: «Нас ждет если не галопирующий, то значительный рост арендных ставок»
  • Братья Борисихины закрыли в Екатеринбурге второй ресторанБратья Борисихины закрыли в Екатеринбурге второй ресторан
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.