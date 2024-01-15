«Для тех, кто устал от Антальи»: из Екатеринбурга запустят чартерные рейсы в Бодрум

Предполагается, что рейсы будут выполняться с мая 2024 г. раз в 10 дней. А 90% билетов будут продаваться вместе с туром. Туроператоры считают новое направление перспективным.

С 3 мая 2024 г. Azur Air вместе с туроператором Anex Tour запустят чартерные рейсы из Екатеринбурга в Бодрум — турецкий курорт на берегу Эгейского моря. Оператор запланировал отправления раз в девять ночей.

Предполагается, что 90% билетов будут продаваться вместе с туром. А перелеты будут доступны по 27 сентября. Цены на туры за двоих стартуют от 150 тыс. руб.

Наличие возможности улететь в Бодрум прямым рейсом — хороший вариант для екатеринбуржцев как одна из альтернатив. Многие туристы признаются, что устали от Антальи и хотят чего-то нового. Как раз Бодрум дает полуевропейский отдых, более приближенный к отдыху в Греции на Кипре, — прокомментировал 66.RU турагент Дмитрий Денгольц.

Сейчас улететь из Екатеринбурга в Бодрум самостоятельно можно с пересадкой через Москву или Стамбул. Но, как отмечают туроператоры, до мая на курорте возможен только прогулочный отдых.

Ранее DK.RU писал о новых рейсах в зимнем расписании аэропорта Кольцово. Так, «Уральские авиалинии» возобновили прямые перелеты в Ереван из Екатеринбурга и в обратном направлении с 13 января — рейсы будут осуществляться три раза в неделю. После новогодних каникул авиакомпания начала летать в Ташкент, Самарканд, Фергану, а также в Баку.

В ноябре из Екатеринбурга запустили рейсы в Минск с посадкой в Самаре. Из будет выполнять Red Wings. А ранее Red Wings возобновил прямые перелеты в города Грузии — Тбилиси и Кутаиси.

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