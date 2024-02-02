Производство автомобилей в РФ выросло на 19%. Что собирают на российских заводах?

Эксперты отмечают, что несмотря на рост, автомобильная промышленность России не может даже приблизиться к показателям 2021 г. В прошлом году в стране работали шесть заводов.

В 2023 г. российские автозаводы выпустили 537 тыс. легковых автомобилей, что на 19% больше, чем в 2022 г. пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

Лидером российского автопрома по итогам прошлого года ожидаемо стал АвтоВАЗ, компания выпустила более 374 тыс. машин. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов отметил, что такие показатели стали рекордным для бренда Lada за последние десять лет.

Еще 100 тыс. автомобилей сошли с конвейера российского завода Haval в Тульской области.

Руководитель пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев рассказал, что на их предприятиях в 2023 г. было выпущено 53,2 тыс. единиц техники, включая грузовые автомобили, автобусы, прицепы и полуприцепы

В пресс-службе УАЗа рассказали, что в прошлом году в Ульяновске выпустили почти 39,5 тыс. автомобилей.

Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков говорит, что несмотря на рост, вернуться к показателям 2021 г. российской автомобильной промышленности будет сложно:

Заводы Toyota и Volkswagen стоят, на бывших предприятиях Hyundai и Nissan работы возобновились совсем недавно и в гораздо меньших объемах, чем прежде. А ведь суммарно эти предприятия производили весьма значительное количество автомобилей. Если говорить о легковых автомобилях и LCV, то фактически нормально в прошлом году работали только АвтоВАЗ, УАЗ, Haval, «Автотор», «Москвич» и Sollers. Очевидно, что в такой ситуации даже приблизиться к результатам 2021 г. было бы невозможно, — сказал эксперт.

По словам Максима Кадакова, в лучшем случае в 2024 г. в России будет выпущено 800 тыс. легковых автомобилей и моделей LCV (Light Commercial Vehicle, легкие коммерческие автомобили). При этом наиболее реальные прогнозы: 650 – 700 тыс. машин.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев согласен, что в ближайшие 3 – 4 года «досанкционного» уровня производства отрасль не достигнет:

Возлагаю большие надежды на «Автотор». При грамотном подходе к стратегии и маркетингу они смогут потеснить АвтоВАЗ, — сказал он.

Напомним, что завод «Автотор» в Калининграде занимается производством автомобилей марки SWM, Kaiyi и BAIС.

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто считает, что гнаться за количеством российскому автопрому нет смысла:

Выпущенные машины еще надо продать: работать «на склад» нет никакого смысла. Тем более что они и так уже затоварены. Автомобили дорожают, кредиты становятся все менее доступными, поэтому в 2024 г., как ожидается, будет продано 1,2 – 1,3 млн новых автомобилей. Идеальный вариант, если 80 – 85% из них будут составлять модели отечественного производства.

Ранее DK.RU рассказывал, что АвтоВАЗ анонсировал новую модификацию Lada Vesta — упрощенную версию седана Lada Aura для такси. Выпуск новинки намечен на сентябрь 2024 г.

Также сообщалось, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя, а на базе бывшего завода Toyota в Петербурге организуют сборку автомобилей бренда Aurus.