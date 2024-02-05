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Свердловскую область завалило снегом. Трассы чистят, но осадки не останавливаются

Свердловскую область завалило снегом. Трассы чистят, но осадки не останавливаются
Иллюстрация: ru.freepik.com

ГИБДД призывает и водителей, и пешеходов быть максимально внимательными в ближайшие дни. На трассах, по сообщению управления автодорог области, работает более 340 единиц техники.

#КОЛЛАПС#НОВОСТИ

Свердловские трассы активно чистят от снега. На борьбу с последствиями снегопада направлены 345 единиц техники. Осадки в регионе, по прогнозам синоптиков, будут продолжаться всю неделю.

В управлении автомобильных дорог области сообщили, что в минувшие сутки на трассах и дорогах работали 235 комбинированных дорожных машин, 42 автомобиля с отвалом, 32 автогрейдера, 36 единиц другой техники. Для борьбы с гололедом на проезжую часть высыпано 6 521 тонн пескосоляной смеси.

Самые сильные снегопады в последние сутки наблюдались на севере региона, там выпало до 8 см снега. В ближайшее время осадки не прекратятся, особенно сильные снегопады синоптики ждут в среду, 7 февраля. В Екатеринбурге в этот день выпадет до 15 мм снега, в области до 20 мм.

В ГИБДД водителей призвали соблюдать за рулем меры безопасности, увеличить дистанцию с другими автомобилями, боковой интервал, соблюдать скоростной режим и совершать маневры аккуратнее. При сильном снегопаде и ограниченной видимости водителям рекомендуют сократить скорость до минимума. Пешеходам также советуют быть максимально внимательными, использовать верхнюю одежду со световозвращающими элементами, снимать капюшоны, которые значительно ограничивают боковое зрение.

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Напомним, настоящий снежный коллапс в Екатеринбурге произошел в декабре. Тогда, уже практически перед новогодними каникулами, город стоял в десятибалльных пробках едва ли не весь день. Сложности были и в ноябре.

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Автор: Александра Клименко
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