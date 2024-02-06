Участок под застройку на Вторчермете выставят на торги 5 марта

Его стоимость оценена меньше, чем в один миллион рублей. Прежде чем начать строительство, девелопер должен будет снести здесь 14 двухэтажек, а кроме жилых высоток построить детский сад.

Аукцион за участок под КРТ на Вторчермете (ул. Патриса Лумумбы – Мусоргского – Газорезчиков), состоится 5 марта, сказано в извещении администрации Екатеринбурга.

Напомним, что начальная цена торгов — 918 тыс. руб., шаг — 250 тыс. руб. площадь участка 37,4 тыс. кв. м. Застройщик, который будет осваивать эту территорию, должен снести 14 двухэтажных домов. Помимо жилья на территории должны будут построить детский сад на 225 мест. Предельный срок реализации составляет 13 лет с даты заключения договора.

Напомним, в декабре прошлого года власти решили отдать под снос две площадки со сталинками — на Вторчермете и во Втузгородке.

Во Втузгородке под снос отдали пространство 24,2 тыс. кв. м в границах ул. Студенческой, Академической и Комвузовской. Но администрация Екатеринбурга не будет проводить торги по комплексному развитию территорий (КРТ) в районе ул. Студенческой (Втузгородок), пищет «Ъ-Урал».

Сейчас территорию занимают нежилые здания и в соответствии с ч. 7 ст. 66 Градостроительного кодекса (ГК) РФ, всем правообладателям объектов недвижимости, которые находятся на этом участке, обязаны направить предложение о заключении договора КРТ на условиях, изложенных в опубликованном решении. Если все правообладатели соглашаются и принимают это предложение, то аукцион по продаже права на заключение договора КРТ нежилой застройки не проводится. А договор будет заключаться с правообладателями напрямую.

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